Bloomberg: Ευρώπη και Ουκρανία ετοιμάζουν σχέδιο 12 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου

Σύμφωνα με πηγές, ο Τραμπ θα επιβλέπει την εφαρμογή του σχεδίου

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ευρωπαϊκές χώρες επεξεργάζονται σε συνεργασία με το Κίεβο μια πρόταση 12 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μετέδωσε το πρακτορείο Bloomberg.

Ένα ειρηνευτικό συμβούλιο, υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, θα επιβλέπει την εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση επί του θέματος.

Ευρωπαίοι ηγέτες κάλεσαν σήμερα την Ουάσινγκτον να τηρήσει σθεναρή στάση, ζητώντας την άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, με τις σημερινές γραμμές του μετώπου να αποτελούν τη βάση για τις όποιες μελλοντικές συνομιλίες.

Η ρωσική κυβέρνηση ζητά εδώ και καιρό να της παραχωρήσει η Ουκρανία περισσότερα εδάφη προκειμένου να συμφωνήσει σε μια εκεχειρία.

Με βάση αυτήν την πρόταση, η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις ασφαλείας, πόρους για να αποκαταστήσει τις ζημιές από τον πόλεμο καθώς και έναν οδικό χάρτη για την ταχεία ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αφού η Ρωσία συμφωνήσει στην κατάπαυση του πυρός και οι δύο πλευρές δεσμευτούν να σταματήσουν τις εδαφικές επεκτάσεις τους, όλα τα εκτοπισμένα παιδιά θα επιστρέψουν στην Ουκρανία. Οι δύο χώρες θα ανταλλάξουν επίσης τους αιχμαλώτους πολέμου.

Οι δύο πλευρές θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις σχετικές με τη διακυβέρνηση των κατεχόμενων εδαφών. Ωστόσο, ούτε η Ευρώπη ούτε η Ουκρανία θα αναγνωρίσουν νομικά ως ρωσικό έδαφος τα κατεχόμενα, πρόσθεσε το πρακτορείο.

Οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας θα αρθούν σταδιακά. Όμως περίπου 300 δισεκ. δολάρια, τα «παγωμένα» αποθεματικά της κεντρικής τράπεζας, θα επιστραφούν μόνο αφού η Μόσχα συμφωνήσει να συμβάλει στη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Οι κυρώσεις θα επανέλθουν εάν η Ρωσία επιτεθεί ξανά.

Οι λεπτομέρειες του σχεδίου ολοκληρώνονται και ενδέχεται να αλλάξουν, τόνισαν οι πηγές. Κάθε πρόταση θα χρειαζόταν επίσης έγκριση από την Ουάσινγκτον, ενώ Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ενδέχεται να ταξιδέψουν αυτήν την εβδομάδα στις ΗΠΑ, όπως δήλωσαν οι ίδιες.

