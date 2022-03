Ουκρανία: Επικοινωνία Ζελένσκι με τον πάπα Φραγκίσκο- Ζήτησε μεσολάβηση για τον τερματισμό του πολέμου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε με τον πάπα Φραγκίσκο και είπε ότι το Βατικανό θα μπορούσε να διαδραματίσει μεσολαβητικό ρόλο στον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Ζελένσκι είπε ότι ανέφερε στον Πάπα για τη «δύσκολη ανθρωπιστική κατάσταση» στη χώρα και για το πώς οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι μπλοκάρονταν από τα ρωσικά στρατεύματα.

«Θα εκτιμηθεί ο μεσολαβητικός ρόλος της Αγίας Έδρας στον τερματισμό του ανθρώπινου πόνου» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε τη Δευτέρα ότι η Ιερουσαλήμ θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι τόπος για μελλοντικές ειρηνευτικές συνομιλίες ανώτατου επιπέδου μεταξύ Ουκρανίας και Μόσχας.

Talked to @Pontifex. Told His Holiness about the difficult humanitarian situation and the blocking of rescue corridors by Russian troops. The mediating role of the Holy See in ending human suffering would be appreciated. Thanked for the prayers for Ukraine and peace. pic.twitter.com/wj4hmrTRGd