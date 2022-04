Ουκρανία: Αιφνιδιαστική επίσκεψη του Μπόρις Τζόνσον στο Κίεβο - Συναντήθηκε με τον Ζελένσκι

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον είχε μια αιφνιδιαστική συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι νωρίτερα σήμερα στο Κίεβο για να συζητηθεί η παροχή περαιτέρω οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Ο Τζόνσον συναντήθηκε με τον Ζελένσκι «σε μια ένδειξη αλληλεγγύης με τον ουκρανικό λαό», δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τη μακροπρόθεσμη στρατιωτική υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Ουκρανία και αναφέρθηκαν σε νέο βρετανικό πακέτο οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας ύψους 100 εκατομμυρίων λιρών.

«Θα συζητήσουν τη μακροπρόθεσμη υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία και ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ένα νέο πακέτο οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Today I met my friend President @ZelenskyyUa in Kyiv as a show of our unwavering support for the people of Ukraine.



We're setting out a new package of financial & military aid which is a testament of our commitment to his country's struggle against Russia’s barbaric campaign. pic.twitter.com/KNY0Nm6NQ3