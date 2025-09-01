ΔΙΕΘΝΗ
Όταν η βασίλισσα Καμίλα αντιμετώπισε σεξουαλική επίθεση ως μαθήτρια: «Τον χτύπησα με το παπούτσι στο ευαίσθητο σημείο»

Στο βιβλίο "Power and the Palace" αναφέρεται πως η βασίλισσα αποκάλυψε το γεγονός στον Μπόρις Τζόνσον κατά τη θητεία του ως δήμαρχος του Λονδίνου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ: EPA
Η Βασίλισσα Καμίλα υπήρξε θύμα απόπειρας σεξουαλικής επίθεσης κατά την εφηβεία της και κατάφερε να αμυνθεί στον επιτιθέμενο με τη φτέρνα του παπουτσιού της, σύμφωνα με ένα νέο βιβλίο που αφορά τη μοναρχία.

Στο βιβλίο "Power and the Palace", απόσπασμα του οποίου δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Sunday Times, αναφέρεται πως η βασίλισσα αποκάλυψε το γεγονός αυτό στον Μπόρις Τζόνσον κατά τη θητεία του ως δήμαρχος του Λονδίνου από το 2008 έως το 2016. Ο συγγραφέας του βιβλίου, Βαλεντάιν Λοου, πρώην ανταποκριτής των Times για τη βασιλική οικογένεια, μίλησε με τον πρώην διευθυντή επικοινωνίας του Τζόνσον, Γκούτο Χάρι, ο οποίος θυμήθηκε πως ο τότε μελλοντικός πρωθυπουργός του είχε περιγράψει τη συνάντηση αυτή που έγινε περίπου το 2008 στο Clarence House.

Στο απόσπασμα του βιβλίου, ο Χάρι λέει πως οι δυο τους "τα πήγαν εξαιρετικά" και πως ο Τζόνσον εξέφρασε θαυμασμό και συμπάθεια για την Καμίλα. Ωστόσο, η πιο σοβαρή συζήτηση αφορούσε το γεγονός ότι εκείνη υπήρξε θύμα απόπειρας σεξουαλικής επίθεσης όταν ήταν μαθήτρια. Η βασίλισσα ταξίδευε με τρένο προς το Paddington σε ηλικία περίπου 16 ή 17 ετών, όταν ένας άνδρας άρχιζε να κινεί το χέρι του προς το μέρος της όλο και πιο προκλητικά.

Όταν ο Τζόνσον τη ρώτησε τι έκανε, εκείνη απάντησε: "Έκανα ό,τι μου είχε μάθει η μητέρα μου. Έβγαλα το παπούτσι μου και τον χτύπησα στο ευαίσθητο σημείο με τη φτέρνα." Με την ψυχραιμία της, όταν κατέφτασαν στον σταθμό του Paddington, κατέβηκε, βρήκε έναν αστυνομικό και του είπε: "Αυτός ο άνδρας μόλις με επιτέθηκε," με αποτέλεσμα τον άμεση σύλληψη του.

Η βασίλισσα, η οποία είναι σήμερα 78 ετών, έχει μακρά δράση στην καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και της σεξουαλικής κακοποίησης, αφιερώνοντας φιλανθρωπικό έργο και υποστήριξη στα θύματα σεξουαλικής επίθεσης. Πριν από χρόνια υποστήριξε την ιδέα πακέτων προσωπικής φροντίδας (washbags) για τους επιζώντες επιθέσεων, μια πρωτοβουλία που πρόσφατα αναβίωσε.

Με πληροφορίες από The Guardian

