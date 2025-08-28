ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πρίγκιπας Χάρι: Επιστρέφει στη Βρετανία ανήμερα της επετείου του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ

Ο πρίγκιπας θα δώσει το παρών σε μια ξεχωριστή εκδήλωση την ιδιαίτερη αυτή για εκείνον ημέρα

Φωτ. αρχείου πρίγκιπας Χάρι / EPA
Ο πρίγκιπας Χάρι επιστρέφει στη Βρετανία για μια ξεχωριστή εκδήλωση, ανήμερα της επετείου θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ.

Ο πρίγκιπας Χάρι, επιβεβαίωσε ότι θα παρευρεθεί στα ετήσια βραβεία WellChild στις 8 Σεπτεμβρίου, ανήμερα της τρίτης επετείου από τον θάνατο της γιαγιάς του, βασίλισσας Ελισάβετ.

Η τελετή απονομής τιμά το θάρρος και τα επιτεύγματα σοβαρά ασθενών παιδιών και είναι μια εκδήλωση στην οποία συμμετέχει τακτικά. Είναι προστάτης της φιλανθρωπικής οργάνωσης από το 2007, και αποτελεί μία από τις λίγες φιλανθρωπίες που έχει διατηρήσει από τότε που αποσύρθηκε από τα επίσημα καθήκοντά του ως μέλος της βασιλικής οικογένειας, τον Ιανουάριο του 2020.

Ωστόσο, ακόμη δεν είναι γνωστό αν κατά την παραμονή του στη Βρετανία, θα επισκεφθεί τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο. Η τελευταία συνάντησή τους ήταν τον Φεβρουάριο του 2024, όταν ο βασιλιάς Κάρολος ανακοίνωσε πως υποβάλλεται σε θεραπεία λόγω καρκίνου.

Όταν ο πρίγκιπας Χάρι επέστρεψε στη Βρετανία τον Μάιο του 2024 για τη 10η επέτειο των Αγώνων Invictus και ξανά τον Σεπτέμβριο για τα περσινά βραβεία WellChild, δεν συναντήθηκε με τον πατέρα του. Μάλιστα επέστρεψε επίσης στο Λονδίνο τον Απρίλιο, για να παρευρεθεί στο δικαστήριο, στο πλαίσιο της έφεσης για την αποκατάσταση της ασφάλειάς του, μία υπόθεση την οποία τελικά έχασε.

Την ίδια ώρα οι σχέσεις είναι ανύπαρκτες και με τον αδελφό του, Πρίγκιπα Ουίλιαμ, με τον ίδιο να μην κρύβει την επιθυμία του για επανασύνδεση με την οικογένειά του, δηλώνοντας στο BBC τον Μάιο «θα ήθελα πολύ μια συμφιλίωση με την οικογένειά μου. Δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε να πολεμάμε».

Τέλος, υπενθυμίζεται πως είχαν αναπτυχθεί ελπίδες για επανασύνδεση με τον πατέρα του τον Ιούλιο, όταν εκπρόσωποι τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο Λονδίνο, όμως έκτοτε δεν υπήρξε καμία εξέλιξη στο ζήτημα αυτό.

Με πληροφορίες από PEOPLE

