Οργή στον Καναδά: Θεματικό πάρκο απειλεί να σκοτώσει 30 φάλαινες Μπελούγκα

Σοκ και οργή προκαλεί στον Καναδά η ανακοίνωση του Marineland, του διάσημου θεματικού πάρκου κοντά στους Καταρράκτες του Νιαγάρα, ότι ενδέχεται να θανατώσει 30 φάλαινες μπελούγκα αν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν εγκρίνει οικονομική ενίσχυση ή τη μεταφορά των ζώων στο εξωτερικό.

Η προειδοποίηση ήρθε έπειτα από την απόφαση της υπουργού Αλιείας Τζόαν Τόμσον να μπλοκάρει τη μεταφορά των φαλαινών σε θεματικό πάρκο στην Κίνα, επικαλούμενη λόγους ηθικής και προστασίας των ζώων.

Το Marineland, που για δεκαετίες υπήρξε ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς του Οντάριο, αντιμετωπίζει πλέον σοβαρή οικονομική κρίση, ενώ οι καταγγελίες για κακομεταχείριση ζώων πληθαίνουν. Το πάρκο δεν άνοιξε φέτος για τη θερινή περίοδο, σηματοδοτώντας ουσιαστικά το τέλος μιας εποχής. Στην επιστολή του προς την κυβέρνηση, το Marineland κάνει λόγο για «οικονομικό αδιέξοδο» και προειδοποιεί ότι δεν έχει πλέον τους πόρους να φροντίσει τα θαλάσσια θηλαστικά του.

Η αποκάλυψη ότι 20 φάλαινες έχουν πεθάνει στο πάρκο από το 2019, συμπεριλαμβανομένης μιας όρκας, έχει ενισχύσει τις φωνές που ζητούν να μεταφερθούν οι υπόλοιπες σε καταφύγια προστασίας. Ωστόσο, τέτοιες εγκαταστάσεις είναι ελάχιστες παγκοσμίως και δύσκολα προσβάσιμες.

Η υπουργός Τόμσον τόνισε ότι δεν θα επιτρέψει να «διαιωνίζεται η αιχμαλωσία των φαλαινών» μέσω της μεταφοράς τους σε άλλο εμπορικό πάρκο. Η στάση της προκάλεσε πολιτική αντιπαράθεση, καθώς το Marineland ισχυρίζεται πως «δεν έχει άλλη λύση».

Ο κυβερνήτης του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, δήλωσε ότι η επαρχία εξετάζει κάθε νομική δυνατότητα για να κατασχέσει και να μεταφέρει τις φάλαινες σε ασφαλές περιβάλλον, προσθέτοντας ότι «η κατάσταση στο πάρκο είναι απλώς τραγική».

Οι ακτιβιστές καταγγέλλουν «εκβιασμό» για τις φάλαινες Μπελούγκα

Η οργάνωση Animal Justice κατηγορεί το Marineland ότι χρησιμοποιεί τις φάλαινες ως «μοχλό πίεσης» προς την κυβέρνηση. Η δικηγόρος Camille Labchuk δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το πάρκο πέρασε δεκαετίες κερδίζοντας από τη δυστυχία αυτών των ζώων. Τώρα που καταρρέει, έχει ηθική υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τη φροντίδα τους, όχι να απειλεί με θάνατο».

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το περιστατικό αυτό ανοίγει επικίνδυνο προηγούμενο για το πώς χειρίζονται επιχειρήσεις με ζώα σε αιχμαλωσία τις οικονομικές τους δυσκολίες.

Εάν η κυβέρνηση του Καναδά δεν βρει λύση τις επόμενες ημέρες, ο κίνδυνος για τις φάλαινες είναι πραγματικός. Όπως λένε ακτιβιστές, «η απειλή του Marineland δεν είναι απλώς σπαρακτική, είναι ένα τεστ για τη συνείδηση μιας ολόκληρης κοινωνίας».

