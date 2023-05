Hvaldimir: Η παράξενη ιστορία της φάλαινας «κατασκόπου της Ρωσίας» - Πού βρίσκεται σήμερα

Η Hvaldimir, η φάλαινα μπελούγκα που έχει χαρακτηριστεί «κατάσκοπος της Ρωσίας» παραμένει στη Σκανδιναβία, τέσσερα χρόνια μετά τον εντοπισμό της.

Η φάλαινα έφερε πάνω της μία περίεργη ζώνη, γεγονός που γέννησε υποψίες ότι το κήτος χρησιμοποιήθηκε από το ρωσικό ναυτικό.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις δυτικές ακτές της Σουηδίας, σύμφωνα με μια μη κυβερνητική οργάνωση που παρακολουθεί τις κινήσεις της

Πρώτη φορά εντοπίστηκε στα νερά της νορβηγικής Αρκτικής το 2019. Το όνομα της πελώριας λευκής φάλαινας προέκυψε από ένα λογοπαίγνιο που συνδέει τη λέξη φάλαινα (χβαλ, στα νορβηγικά) και το συνηθισμένο ρωσικό μικρό όνομα (Βλαντίμιρ).

A whale filmed playing ‘fetch’ with a rugby ball is Hvaldimir, the beluga in Norway some speculate escaped from the Russian military. pic.twitter.com/HEbNX8mwlQ

Η ηλικίας μεταξύ 13 και 14 ετών σύμφωνα με εκτιμήσεις Hvaldimir εντοπίστηκε τον Απρίλιο του 2019 στα ανοιχτά της περιοχής της Αρκτικής, Φίνμαρκ στον Απώτερο Βορρά της Νορβηγίας.

Βιολόγοι που την πλησίασαν κατάφεραν να αφαιρέσουν την ζώνη που ήταν δεμένη γύρω από το κεφάλι της.

Η ζώνη ήταν εξοπλισμένη με μια βάση για μια μικρή κάμερα, και στους πλαστικούς ιμάντες της ζώνης αναγραφόταν στα αγγλικά: «Εξοπλισμός Αγία Πετρούπολη».

Η νορβηγική Διεύθυνση Αλιείας υπέθεσε τότε ότι η Hvaldimir είχε δραπετεύσει από μια περίφραξη και είχε εκπαιδευτεί από το ρωσικό ναυτικό, καθώς φαίνεται πως ήταν συνηθισμένη στην παρέα ανθρώπων και είχε την τάση να πλησιάζει πλοία.

Η Μόσχα δεν σχολίασε ποτέ επίσημα τις εικασίες.

Τις τελευταίες ημέρες εντοπίστηκε να κολυμπά στο φιόρδ του Όσλο και χθες νοτιότερα στη Βόρεια Θάλασσα, στο Χάνεμποστραντ στη δυτική ακτή της Σουηδίας, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σεμπάστιαν Στραντ της οργάνωσης OneWhale.

Αφού πέρασε τρία χρόνια κατεβαίνοντας αργά από τη βόρεια Νορβηγία, τους τελευταίους μήνες κατευθύνεται προς τον νότο, για κάποιον ανεξήγητο λόγο.

«Δεν ξέρουμε γιατί κινείται τόσο γρήγορα αυτή τη στιγμή», ειδικά από τη στιγμή που «απομακρύνεται από το φυσικό της περιβάλλον» σημείωσε ο Στραντ, θαλάσσιος βιολόγος.

«Θα μπορούσε να είναι οι ορμόνες που την ωθούν να βρει ταίρι. Άλλος λόγος μπορεί να είναι η μοναξιά, οι μπελούγκας που είναι πολύ κοινωνικές, μπορεί να ψάχνει για άλλες».

Οι φάλαινες μπελούγκα ζουν συνήθως πολύ πιο βόρεια, κοντά στη Γροιλανδία, ή στα νερά της ρωσικής ή της νορβηγικής Αρκτικής.

Hvaldimir now visits the oslo fjord at the same time as USS «Gerald R. Ford» @Warship_78



When Hvaldimir was first spotted, the whale was wearing a harness that some took for equipment to potentially attach a GoPro camera to. That prompted different speculations about the… pic.twitter.com/S64jR7ONty