«Free Bella»: Εκστρατεία για την απελευθέρωση της φάλαινας μπελούγκα που ζει σε ενυδρείο της Σεούλ

Πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του συντρόφου της Μπέλι, η Μπέλλα, μια φάλαινα μπελούγκα που ζει σε ένα μικρό ενυδρείο, σε εμπορικό κέντρο της Σεούλ, δείχνει να αντιμετωπίζει προβλήματα με την ψυχική της υγεία.

Μετά τον θάνατο του Μπέλι το 2019 και του Μπέλο το 2016, η Μπέλλα μαραζώνει μόνη της στο μικρό για τις διαστάσεις της ενυδρείο, που βρίσκεται ανάμεσα σε πολλά καταστήματα σε κεντρικό σημείο της πρωτεύουσας της Νοτίου Κορέας. Αν και μετά τον θάνατο του συντρόφου της, Μπέλο, ο ιδιοκτήτης του ενυδρείου είχε δεσμευτεί πως θα απελευθερώσει την λευκή φάλαινα, η Μπέλλα ακόμα ασφυκτιά και κινείται με δυσκολία στο πολύ μικρό για τις διαστάσεις της ενυδρείο.

Η Μπέλλα ζει στο ενυδρείο επί 10 χρόνια και ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων έχουν οργανώσει την εκστρατεία «Free Bella» με στόχο η φάλαινα μπελούγκα να αφεθεί ελεύθερη το γρηγορότερο. Ο Τζο Γιακ Γκολ, από την οργάνωση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος «Hot Pink Dolphins», δήλωσε για την Μπέλλα: «Έχουν περάσει σχεδόν πέντε χρόνια από όταν αυτοί είπαν πως θα την απελευθερώσουν», αναφερόμενος στην εταιρεία Lotte Group, στην οποία ανήκει το ενυδρείο.

Η ιστορία της Μπέλλα ξεκίνησε το 2013, όταν πιάστηκε στον Αρκτικό ωκεανό κοντά στις ακτές της Ρωσίας, σε ηλικία 2 ετών. Μαζί με δύο αρσενικές φάλαινες μπελούγκα, τον Μπέλο και τον Μπέλι, πουλήθηκε στο ενυδρείο, το οποίο βρίσκεται μέσα σε ένα τεράστιο και πολυτελές εμπορικό κέντρο στο ισόγειο του «Lotte World Tower», που έχει ύψος 555 μέτρα, ιδιοκτησίας ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους της Νοτίου Κορέας.

Το 2016 ο Μπέλλο έφυγε από τη ζωή πρόωρα σε ηλικία 5 ετών ενώ ο μέσος όρος ζωής αυτών των θηλαστικών, όταν ζουν στον ωκεανό είναι από 35 μέχρι 50 έτη. Το 2019 ακολούθησε ο θάνατος του 12χρονου Μπέλι. Μια εκστρατεία για την απελευθέρωση της Μπέλλα ξεκίνησε αμέσως μετά τον θάνατο του συντρόφου της και μια δεύτερη το 2021. Όμως, δεν υπήρξε αποτέλεσμα για διάφορους λόγους, ένας εκ των οποίων ήταν και η πανδημία.

