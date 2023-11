Οργή στην Γκάνα: Έκοψαν δέντρο 300 ετών

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αρχές της Γκάνας, για να βρουν τους ανθρώπους που έκοψαν ένα διάσημο δέντρο 300 ετών, το οποίο κάποιοι πίστευαν ότι είχε θεραπευτικές ιδιότητες.

Το εν λόγω δέντρο κόλα χρονολογείται στο βασίλειο Ασάντι, τμήμα της σημερινής Γκάνας. Οι ντόπιοι λένε ότι το δέντρο φύτρωσε σε σημείο όπου ο γνωστός ιερέας Κόμφο Ανόκιε είχε φτύσει έναν καρπό κόλα στο χώμα, στις αρχές του 1700.

Πολλοί ντόπιοι πίστευαν ότι οι ασπρόμαυροι καρποί του δέντρου μπορούσαν να θεραπεύσουν ασθένειες και να «αντιμετωπίσουν» κατάρες. Πολλοί Γκανέζοι εξέφρασαν οργή, όταν κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο οι φωτογραφίες του κομμένου δέντρου, στην πόλη Φεγιάσε.

Planted 300 years ago, the cola tree is believed to have grown after the revered chief priest, Okomfo Anokye, spat on the ground while chewing cola nut while traveling through the community. https://t.co/6YxCU7nix9