Οργή για τον Μπόρις Τζόνσον: «Κάνει διακοπές στην Ελλάδα, ενώ η Βρετανία πλήττεται από ακρίβεια»

Θύελλα αντιδράσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει πυροδοτήσει ο Μπόρις Τζόνσον, που βρίσκεται στην Ελλάδα με τη σύζυγό του, Κάρι Σίμοντς για τις δεύτερες διακοπές του μέσα σε δύο εβδομάδες, ενώ οι Βρετανοί πλήττονται από μια τεράστια κρίσης του κόστους ζωής.

Όπως σχολιάζει η Daily Mail, οι επικριτές του αναφέρουν ότι ηγείται μίας «κυβέρνησης ζόμπι», με τους Εργατικούς να χαρακτηρίζουν τις τελευταίες εβδομάδες διακυβέρνησής ως ένα «μεγάλο πάρτι», καθώς εκείνος απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα.

Boris Johnson takes second foreign holiday in a fortnight



It comes amid claims Prime Minister is 'missing in action' and presiding over 'zombie government' during mounting cost-of-living crisis



🧵⬇️https://t.co/2iLvRY0bC5