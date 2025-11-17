Ολλανδία: Μυστήριο με 49 θανάτους από παράνομη online «φαρμακαποθήκη»

Οι ολλανδικές αρχές διερευνούν 49 θανάτους που ενδέχεται να συνδέονται με παράνομη πώληση ναρκωτικών και φαρμακευτικών ουσιών μέσω της ιστοσελίδας funcaps.nl — και εκτιμούν ότι «πιθανότατα πρόκειται μόνο για την κορυφή του παγόβουνου».

Στο εδώλιο κάθισαν σήμερα οι ιδιοκτήτες της πλατφόρμας, σε πρώτη διαδικαστική συνεδρίαση ενόψει της δίκης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πωλούσαν ιδιαίτερα εθιστικές ουσίες, όπως κεταμίνη και Flubromazepam, χωρίς άδεια και χωρίς να ενημερώνουν τους χρήστες για τους σοβαρούς κινδύνους. Από τη λειτουργία της ιστοσελίδας φέρονται να αποκόμισαν εκατομμύρια, μέχρι το κλείσιμό της το περασμένο καλοκαίρι.

Οι δύο άνδρες είχαν καταδικαστεί και στο παρελθόν στο Βέλγιο για εισαγωγή ναρκωτικών, λαμβάνοντας τότε ποινή κοινωφελούς εργασίας.

Νομικό «παραθυράκι» και δεκάδες θύματα

Οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν κενό στη νομοθεσία της Ολλανδίας: μέχρι πρόσφατα, οι λεγόμενες designer drugs απαγορεύονταν μόνο μία-μία, με αποτέλεσμα κάθε μικρή αλλαγή στη χημική σύσταση να τις κάνει προσωρινά νόμιμες. Από την 1η Ιουλίου ισχύει νέα, αυστηρότερη ρύθμιση που απαγορεύει ολόκληρες κατηγορίες ουσιών.

Το ολλανδικό υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει τώρα 49 θανάτους με πιθανή σύνδεση με τη funcaps.nl. Στους 27 υπάρχει «ισχυρή ένδειξη άμεσης σχέσης», είτε λόγω ανεύρεσης προϊόντων στο σπίτι των θυμάτων είτε λόγω τοξικολογικών στοιχείων. Στη λίστα περιλαμβάνονται και δύο ανήλικοι, οι οποίοι ήταν μόλις 17 ετών όταν έκαναν την πρώτη τους παραγγελία.

Οι εισαγγελείς τονίζουν ότι αρκετοί γονείς είχαν ζητήσει από τη funcaps να διακόψει τις αποστολές προς τα παιδιά τους — χωρίς αποτέλεσμα. Παρά τις εκκλήσεις τους, τα δέματα συνέχισαν να φτάνουν «με παραπλανητικές ενδείξεις αποστολέα», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η εισαγγελία.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Οι οικογένειες των θυμάτων καταθέτουν τις τελευταίες ημέρες. Μεταξύ αυτών και ο Marijn Bom, που βρήκε τον 19χρονο γιο του, Luca, νεκρό στο κρεβάτι του — πιθανότατα από χάπι που είχε αγοράσει από τη funcaps.

Άλλη μία τραγική περίπτωση είναι του 26χρονου Mathias, ο οποίος, υπό την επήρεια παράνομων ηρεμιστικών της ίδιας ιστοσελίδας, βγήκε πεζός σε αυτοκινητόδρομο και παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Οι ολλανδικές αρχές προετοιμάζουν έναν από τους πιο εκτεταμένους φακέλους για υπόθεση παράνομης διαδικτυακής πώλησης ουσιών, με την έρευνα να συνεχίζεται και τον αριθμό των πιθανών θυμάτων να θεωρείται ότι θα αυξηθεί.

Η δίκη των δύο ιδιοκτητών της funcaps.nl αναμένεται να τραβήξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε Ολλανδία και Βέλγιο, όπου η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ.