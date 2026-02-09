Ανατράπηκε λέμβος μεταναστών ανοιχτά της Λιβύης – 53 νεκροί

Δύο Νιγηριανές γυναίκες ήταν οι μόνες που διασώθηκαν μετά την ανατροπή φουσκωτής λέμβου με 55 μετανάστες ανοιχτά της Λιβύης, ανάμεσά τους δύο βρέφη, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης του ΟΗΕ (ΔΟΜ). Όλοι οι υπόλοιποι επιβαίνοντες θεωρούνται νεκροί ή αγνοούμενοι.

Η λέμβος είχε ξεκινήσει από την παράκτια πόλη αλ Ζαουίγια στη βορειοδυτική Λιβύη, δυτικά της Τρίπολης. Κατά τον ΔOM, η λέμβος άρχισε να μπάζει νερά περίπου έξι ώρες μετά τον απόπλου και στη συνέχεια ανατράπηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής βόρεια της Ζουάρα. Οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από τις λιβυκές αρχές, ενώ στη συνέχεια δέχθηκαν επείγουσα ιατρική φροντίδα από κλιμάκια του Οργανισμού.

Οι μαρτυρίες τους αποτυπώνουν το μέγεθος της τραγωδίας. Η μία δήλωσε ότι έχασε τον σύζυγό της, ενώ η δεύτερη ανέφερε ότι έχασε και τα δύο μωρά της, που ταξίδευαν μαζί της.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης επισημαίνει ότι η θαλάσσια διαδρομή από τη Λιβύη προς την Ευρώπη παραμένει από τις πιο φονικές. Από την αρχή του 2026 έχουν καταγραφεί σχεδόν 500 νεκροί ή αγνοούμενοι σε απόπειρες διάσχισης της Μεσογείου από τη Λιβύη. Μόνο τον Ιανουάριο, τουλάχιστον 375 άνθρωποι αναφέρθηκαν ως νεκροί ή αγνοούμενοι σε σειρά ναυαγίων που έγιναν μέσα σε ακραίες χειμερινές συνθήκες και, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν καταγράφηκαν εγκαίρως. Ο πραγματικός απολογισμός, σημειώνει ο Οργανισμός, ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος.

Στο φόντο βρίσκεται και η κατάσταση εντός Λιβύης. Ο ΟΗΕ και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει για βασανιστήρια, εμπορία ανθρώπων, καταναγκαστική εργασία, εκβιασμούς και κακομεταχείριση σε βάρος μεταναστών από κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων ένοπλων ομάδων. Ο ΔOM τονίζει ότι τα κυκλώματα διακίνησης συνεχίζουν να στέλνουν ανθρώπους σε υπερφορτωμένα και επισφαλή σκάφη, ενώ πολλά ναυάγια δεν δηλώνονται ποτέ και οι αγνοούμενοι απλώς «εξαφανίζονται», χωρίς οι οικογένειές τους να μαθαίνουν τι συνέβη.

Ο Οργανισμός ζητά ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για την αποδόμηση των δικτύων διακινητών, αλλά και τη δημιουργία ασφαλών, νόμιμων διαδρομών, ώστε να περιοριστούν οι θάνατοι στη θάλασσα.

Με πληροφορίες από BBC