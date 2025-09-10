Οι τελευταίες συλλογές του Τζόρτζιο Αρμάνι θα παρουσιαστούν κανονικά στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνο

Οι πασαρέλες του Μιλάνου θα φιλοξενήσουν κανονικά τις τελευταίες συλλογές που υπέγραψε ο Τζόρτζιο Αρμάνι, κλείνοντας έτσι το έργο ενός δημιουργού που έφυγε από τη ζωή στις 4 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 91 ετών.

Ο οίκος ανακοίνωσε ότι ο σχεδιαστής εργαζόταν «μέχρι το τέλος» πάνω στις νέες γραμμές Emporio Armani και Giorgio Armani, αλλά και σε μια μεγάλη έκθεση για τα 50 χρόνια του οίκου. «Η επιλογή να παρουσιαστούν όπως είχε προγραμματιστεί οι συλλογές εκφράζει τη συνέχιση του έργου και των αξιών που άφησε πίσω του ο ιδρυτής: αφοσίωση, σεβασμό και αγάπη για τη δουλειά», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η έκθεση, που περιλαμβάνει 150 εμβληματικά σύνολα από το αρχείο του Αρμάνι σε διάλογο με έργα τέχνης, θα εγκαινιαστεί στις 24 Σεπτεμβρίου στην Πινακοτέκα ντι Μπρέρα.

Η τελευταία συλλογή Emporio Armani για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 θα παρουσιαστεί στις 25 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 28 Σεπτεμβρίου η Giorgio Armani θα κλείσει την Εβδομάδα Μόδας με ένα σόου που θα τιμά τα πενήντα χρόνια από την ίδρυση του οίκου.

Στο μεταξύ, από τις 30 Αυγούστου είναι διαθέσιμο και το «Armani/Archivio», το νέο διαδικτυακό αρχείο με τις συλλογές του σχεδιαστή, που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Βενετίας.

Με πληροφορίες από Associated Press