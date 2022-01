Οι Μπάιντεν καλωσόρισαν στον Λευκό Οίκο τη γάτα τους, Γουίλοου

Η μετεγκατάσταση των Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο μάλλον ολοκληρώθηκε, με την υποδοχή του τελευταίου μέλους, της κοντότριχης, τάμπι γάτας Γουίλοου.



H Πρώτη Κυρία είχε πρωτοδεί τη Γουίλοου το 2020, κατά την προεκλογική εκστρατεία του συζύγου της, όταν η γάτα πήδηξε πάνω στη σκηνή και οι ιδιοκτήτες τής φάρμας όπου πραγματοποιείτο η συγκέντρωση, διαπίστωσαν τη χημεία μεταξύ των δύο τους.



Έκτοτε, η Γουίλοου πήρε το όνομα από την πατρίδα της Τζιλ Μπάιντεν (το Γουίλοου Γκρόουβ της Πενσιλβάνια) κι αποτελεί μέλος της οικογένειας.

