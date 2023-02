Οι Κinks ζητούν από τον Έλον Μασκ να σταματήσει το Twitter να προειδοποιεί για τις αναρτήσεις τους

Βοήθεια από τον Έλον Μασκ ζήτησε μέλος του συγκροτήματος των The Kinks καθώς στα tweets των μελών της μπάντας μπαίνει επισήμανση που προειδοποιεί τους χρήστες για ευαίσθητο περιεχόμενο.

Πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά ροκ συγκροτήματα της δεκαετίας του 1960, διάσημο για τις επιτυχίες τους όπως το Waterloo Sunset και το You Really Got Me.



Ο κιθαρίστας και συνιδρυτής του συγκροτήματος Ντέιβ Ντέιβις, αποφάσισε να απευθύνει έκκληση στον Έλον Μασκ προκειμένου να σταματήσει αυτό, επισημαίνοντας παράλληλα πως το μόνο που κάνουν τα μέλη του συγκροτήματος είναι να προωθούν τη δουλειά τους.

Dear @elonmusk would @Twitter please stop putting warnings on everything from ‘the Kinks’. We are just trying to promote our Kinks music @TheKinks #thekinks60 pic.twitter.com/1sXC4CK4d4