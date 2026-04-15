Τα δύο ελληνικά νησιά που ξεχωρίζει διεθνές blog για τα κρυστάλλινα νερά και την αυθεντικότητά τους

Δύο ελληνικά νησιά βρίσκονται στο επίκεντρο διεθνών ταξιδιωτικών προτάσεων, κερδίζοντας θέση σε λίστα με τα μέρη που αξίζει να επισκεφτεί κανείς το 2026.

Με φόντο την αυθεντικότητα και την ήπια τουριστική ανάπτυξη, ξεχωρίζουν για διαφορετικούς λόγους, χωρίς να θυμίζουν τους κλασικούς, πολυσύχναστους προορισμούς της χώρας.

Δημοσίευμα του Euronews αναδεικνύει τους 13 προορισμούς σε Ευρώπη, Ασία και Αυστραλία, τους οποίους ξεχώρισε έρευνα βραβευμένου ταξιδιωτικού blog, ως τόπους που ξεχωρίζουν για τη μοναδικότητά τους και για τη δυνατότητα ποιοτικών διακοπών μακριά από τα συνηθισμένα. Το βραβευμένο βρετανικό ταξιδιωτικό blog «Just One For The Road» δημιουργήθηκε από τον Rupert Diggins και περιλαμβάνει μια συλλογή με περισσότερες από 200 ταξιδιωτικές ιστορίες, οδηγούς προορισμών και τις προσωπικές περιπέτειες του συγγραφέα από όλο τον κόσμο.

Σε αυτή τη λίστα με τους «προορισμούς-έκπληξη» για το 2026, περιλαμβάνονται η Σκόπελος και η Άνδρος, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία της Ελλάδας στον διεθνή τουριστικό «χάρτη».

Η Σκόπελος

Για τη Σκόπελο, ο συγγραφέας τόνισε ότι «με έκανε αμέσως να χαλαρώσω», περιγράφοντας στη συνέχεια το νησί «καταπράσινο - πιο πολύ από τα περισσότερα ελληνικά νησιά- με πευκοδάση που εκτείνονται μέχρι την ακτογραμμή και παραλίες κρυμμένες στο τέλος δρόμων και των μονοπατιών».

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα σημεία της Σκοπέλου, όπου γυρίστηκε το Mamma Mia!, τα οποία βρήκε «διασκεδαστικά». Ωστόσο, όπως σημείωσε «αυτό που μου έμεινε ήταν οι πιο ήσυχες στιγμές, το κολύμπι σε κρυστάλλινους κόλπους, οι βόλτες στα στενά δρομάκια της πόλης της Σκοπέλου και τα μακρά, χαλαρά, νόστιμο δείπνο δίπλα στο λιμάνι».

«Η ιστορία είναι παντού: μικροσκοπικά βυζαντινά εκκλησάκια που διανθίζουν τους λόφους, παλιά πέτρινα σπίτια και η αίσθηση ότι η ζωή στο νησί δεν έχει αλλάξει και πολύ. Η Σκόπελος δεν είναι πολυτελής, είναι ήρεμη, αυθεντική και προσφέρει απόλυτη χαλάρωση», πρόσθεσε.

Για την ανάδειξη του νησιού, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Σκοπέλου, Γιώργος Παπαδαυίδ αναφέρει: «Η προβολή της Σκοπέλου από ένα διεθνές μέσο όπως το Euronews αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και επιβεβαίωση της προσπάθειας που καταβάλλουμε για την ανάδειξη του νησιού ως προορισμού ονειρικών εμπειριών. Συνεχίζουμε με συνέπεια εστιάζοντας στην ποιότητα, σε νέες εμπειρίες και έργα υποδομής καθώς και στη μοναδική φυσική ταυτότητα του τόπου μας».

Η Άνδρος

Περιγράφοντας την εμπειρία του από την επίσκεψή του στην Άνδρο, ο συγγραφέας του βραβευμένου ταξιδιωτικού blog, υπογράμμισε, ότι το νησί «δεν ταιριάζει στο τυπικό κυκλαδίτικο πρότυπο και ακριβώς γι’ αυτό την αγάπησα», αποθεώνοντας το επίσης «καταπράσινο και πιο άγριο νησί» που είναι «διαμορφωμένο από αρχαία μονοπάτια τα οποία ελίσσονται ανάμεσα σε κοιλάδες, καταρράκτες και χωριά. Βρήκα χρήσιμη την πεζοπορία εδώ, που συνδέει μοναστήρια, παραλίες και τοπικές κοινότητες».

Αναφερόμενος στις παραλίες της Άνδρου σχολίασε πως «ήταν ήσυχες και ποικίλες, από αμμώδεις κόλπους μέχρι άγριους, βοτσαλωτούς όρμους» και κάλεσε το αναγνωστικό κοινό να υπολογίσει στο σύνολο, «τα μουσεία, αρτοποιεία και οικογενειακές ταβέρνες», σημειώνοντας ότι «η Άνδρος έγινε ένα από τα πιο αυθεντικά ελληνικά νησιά που έχω επισκεφτεί».

Την ανάδειξη της Άνδρου σχολίασε ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού Δήμου Άνδρου Νίκος Μουστάκας, λέγοντας: «Η διεθνής αναγνώριση της Άνδρου ως πολυδιάστατου προορισμού, μέσα από επιλεγμένες δράσεις, ενισχύει την εξωστρέφεια του νησιού και αναδεικνύει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Μέλημα μας είναι να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες του σύγχρονου ταξιδιώτη που επιζητά αληθινές στιγμές χαλάρωσης και αναψυχής, προσφέροντας εξαιρετική σχέση ποιότητας, αξίας και κόστους» .

Με πληροφορίες από Euronews, ΑΠΕ-ΜΠΕ

