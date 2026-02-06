ΤECH & SCIENCE
ΕΟΦ: Ανακαλεί παρτίδες γνωστού βρεφικού γάλακτος - Ο λόγος, τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, οι συγκεκριμένες παρτίδες είχαν αξιολογηθεί αρχικά και πληρούσαν τις προϋποθέσεις για τη διάθεσή τους στην αγορά

Φωτ. αρχείου: Unsplash
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) αποφάσισε την ανάκληση παρτίδων βρεφικού γάλακτος, κατόπιν ενημέρωσης από την εταιρεία Nestlé.

O λόγος είναι η πρόσφατη εξέλιξη/αλλαγή στη μεθοδολογία ανάλυσης της cereulide και η θέσπιση νέου ορίου ανίχνευσης από την EFSA, που ανακοινώθηκαν πρόσφατα.

Οι παρτίδες που ανακαλούνται είναι οι:

  • NAN OPTIPRO 1 NLNWPB261 12x400g GR αριθμός παρτίδας 53410346AD ημερομηνία λήξης 31/12/2027
  • S-26 GOLD 1 NLNWPB109-2 12x400g GR αριθμός παρτίδας 53280346AB ημερομηνία λήξης 30/11/2027

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, οι παραπάνω παρτίδες είχαν αξιολογηθεί αρχικά και πληρούσαν τις προϋποθέσεις για τη διάθεσή τους στην αγορά.

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται προληπτικά, με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης της παραγωγού εταιρείας και εκτείνεται μέχρι το επίπεδο του καταναλωτή.

Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει κάποιο προϊόν από τις αναφερόμενες παρτίδες, καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν και να το επιστρέψουν στο σημείο από το οποίο το αγόρασαν, ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας για αντικατάσταση.

Οι αναφερόμενες εταιρείες που είναι υπεύθυνες για την κυκλοφορία των προϊόντων στην ελληνική αγορά, οφείλουν να επικοινωνήσουν άμεσα με τους αποδέκτες, προκειμένου να επιστραφούν τα προϊόντα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΕΟΦ:

