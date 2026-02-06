Οι Αθώοι: Σόκαρε η σκηνή του βιασμού - Αποθεώθηκε στα social η πρεμιέρα της νέας σειράς

Το βράδυ της Πέμπτης έκανε πρεμιέρα η νέα δραματική σειρά του MEGA «Οι Αθώοι», εμπνευσμένη από το κλασικό αριστούργημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, «Κατάδικος».

Η σειρά προκάλεσε τον έκδηλο θαυμασμό του τηλεοπτικού κοινού, καθώς από τα πρώτα κιόλας λεπτά της μετάδοσης, ξεκίνησαν να κατακλύζουν την πλατφόρμα Χ με διθυραμβικά σχόλια.

Συγκεκριμένα, οι χρήστες άρχισαν να αποθεώνουν τη σειρά, να σχολιάζουν ζωντανά τις σκηνές, αλλά κυρίως να επαινούν με πάθος τις ερμηνείες των ηθοποιών, επισημαίνοντας το πόσο ζωντανό, ανθρώπινο και αληθινό τους φάνηκε το σενάριο.

Πολλοί χρήστες μίλησαν για βάθος χαρακτήρων, ένταση στις σχέσεις των προσώπων, αλλά και την αίσθηση ότι «δεν βλέπεις απλώς άλλο ένα σίριαλ, αλλά μια ιστορία που σε κοιτάει στα μάτια».

Η Αμαλία Καβάλη ήταν αναμφίβολα η μεγάλη πρωταγωνίστρια της χθεσινής πρεμιέρας, με τα social media να την αποθεώνουν σε κάθε της σκηνή.

Οι χρήστες χαρακτήρισαν την ερμηνεία της «απίστευτα ζωντανή», «καθηλωτική» και «αληθινή», σημειώνοντας κάποιοι πως η παρουσία της στην οθόνη πάει τη σειρά σε άλλο επίπεδο».

Η ένταση, η εκφραστικότητα και η χημεία της με τους συμπρωταγωνιστές της φαίνεται πως κέρδισαν το κοινό με το πρώτο κιόλας επεισόδιο, δημιουργώντας μια αίσθηση ότι βλέπουν κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι συνηθίζεται στην ελληνική τηλεόραση.

Συγκλονιστική σκηνή, γεμάτη σιωπή και βάρος.

Η Άρετη λίγο πριν την απόφαση που θα τη λυγίσει οριστικά.

Μια ερμηνεία καθηλωτική, με βλέμμα που λέει όσα δεν τολμά να πει ο λόγος.

Η κινηματογραφική εικόνα και η ατμόσφαιρα κάνουν τη στιγμή ακόμη πιο σπαρακτική...#OiAthwoi pic.twitter.com/N3aVLZBwwd — Proedros (@Proedrara_13) February 5, 2026

Η στιγμή που τα ακούει όλα αυτά χωρίς να φταίει σε τίποτα η ίδια και το παιδί της 🥺#OiAthwoi pic.twitter.com/0s8kvo7BBK — 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲𝐥𝐨𝐯𝐞𝐫 📸 (@jimandr2) February 5, 2026

Nα τα μαζέψεις και να φύγεις ..μην μου σπείρεις κανα μούλικο ..

Από τότε ως σήμερα κάποιοι #OiAthwoi δρόμος

Δρόμος της ντροπής της κατακραυγής της ενοχής για τα λάθη /πάθη των άλλων pic.twitter.com/8RgEZfAjt9 — η τσαουσα 📣📣📣 (@ergazake1) February 5, 2026

Μετά από όσα άκουγε πήρε το παιδί της και έφυγε 🥺💔 #OiAthwoi pic.twitter.com/LyHrShXd3c — 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲𝐥𝐨𝐯𝐞𝐫 📸 (@jimandr2) February 5, 2026

Θλιβερές οι σκηνές με την Αρετή χωρίς να φταίει σε τίποτα 🥺#OiAthwoi pic.twitter.com/nFVORWo30J — 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲𝐥𝐨𝐯𝐞𝐫 📸 (@jimandr2) February 5, 2026

Πόσο συγκινητική η σκηνή που τον νανουριζει 🥹 #OiAthwoi pic.twitter.com/7KHmiVlcdb — Ath. V (@V67337943V) February 5, 2026

Το κτήνος ο τύπος. Και αυτός και οι άλλοι που τον συνόδευσαν #OiAthwoi pic.twitter.com/QkF1nnKMuu — Ath. V (@V67337943V) February 5, 2026

Οι Αθώοι: Η υπόθεση της νέας δραματικής σειράς του MEGA

Μια ατιμασμένη γυναίκα βρίσκει καταφύγιο στο νησί, όπου θα αναθρέψει τον γιο της, Γιάννο. Παρότι καλόκαρδος και ευγενικός, ο Γιάννος μεγαλώνει στιγματισμένος, καθώς οι συγχωριανοί του τον αντιμετωπίζουν με καταφρόνια και καχυποψία ως «νόθο» και «ξένο».

Μεγαλώνοντας γεννάται μέσα του το πιο αγνό συναίσθημα για ένα κορίτσι που διαφέρει από τα υπόλοιπα της εποχής του: τη Μαργαρίτα. Η ικανότητά της στα γράμματα, η εξυπνάδα και η ομορφιά της, τη γεμίζουν με υπερηφάνεια, αλλά και με μια βαθιά ανάγκη για ανεξαρτησία.

Το ερωτικό τρίγωνο που περίτεχνα καταγράφει ο Θεοτόκης συμπληρώνει ο Πέτρος - όμορφος, γοητευτικός και παράφορα ερωτευμένος με τη Μαργαρίτα.

Ο γάμος της Μαργαρίτας με τον Αράθυμο οδηγεί τον Γιάννο στη φυγή και φουντώνει την ζήλια του Πέτρου. Η αγνή αγάπη αναμετράται με τον πόθο και μόνο η αλήθεια της καρδιάς μπορεί να δείξει τον δρόμο προς την εξιλέωση. Θα βρουν άραγε λύτρωση οι «Αθώοι»;



Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της σειράς «Οι Αθώοι» οι: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών.