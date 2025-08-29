ΔΙΕΘΝΗ
Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την πώληση πυραύλων και συναφούς εξοπλισμού αξίας 825 εκατομμυρίων στην Ουκρανία

Η αγορά θα υποστηριχθεί με χρηματοδοτήσεις των ΗΠΑ, της Δανίας, της Ολλανδίας και της Νορβηγίας

Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την πώληση πυραύλων και συναφούς εξοπλισμού αξίας 825 εκατομμυρίων στην Ουκρανία
Φωτ: EPA
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πώληση ως και 3.350 πυραύλων επιφανείας-αέρος RIM-174 Standard ERAM, ή SM-6, εκτιμώμενης αξίας 825 εκατομμυρίων δολαρίων, στην Ουκρανία, αναφέρει ανακοίνωση της αμερικανικής υπηρεσίας συνεργασίας για την ασφάλεια και την άμυνα (DSCA) που δημοσιοποιήθηκε χθες Πέμπτη.

Όπως προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία για τις μεγάλες πωλήσεις όπλων, το Κογκρέσο ενημερώθηκε σχετικά, διευκρίνισε η υπηρεσία.

Η αγορά θα υποστηριχθεί με χρηματοδοτήσεις των ΗΠΑ, της Δανίας, της Ολλανδίας και της Νορβηγίας, συμπλήρωσε.

Η ανακοίνωση για την πώληση των πυραύλων αυτών (Zone 5 Technologies και CoAspire), έγινε μετά τη ρωσική μαζική επιδρομή με εκατοντάδες πυραύλους και drones εναντίον στόχων στην ουκρανική επικράτεια τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη. Επρόκειτο για το σφοδρότερο κύμα πληγμάτων από τα τέλη Ιουλίου, παρά τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες για να τελειώσει ο πόλεμος.

«Η προτεινόμενη πώληση θα υποστηρίξει την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής και των στόχων εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ βελτιώνοντας την ασφάλεια χώρας εταίρου που αποτελεί δύναμη πολιτικής σταθερότητας και οικονομικής προόδου στην Ευρώπη», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

