Κίεβο: 14 νεκροί, χτυπήθηκε και κτήριο της ΕΕ από την ρωσική επίθεση - «Ήταν σκόπιμα πλήγματα»

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε «σοκαρισμένος» από τη νέα μαζική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου

Ουκρανοί διασώστες εργάζονται στον τόπο της ρωσικής επίθεσης σε πενταώροφο κτίριο κατοικιών στο Κίεβο της Ουκρανίας / Φωτ: EPA
Τουλάχιστον 14 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σκοτώθηκαν στο Κίεβο από τη μαζική επίθεση με drones και πυραύλους που εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας η Ρωσία, με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κατηγορεί η Μόσχα ότι προτιμά να συνεχίσει "να σκοτώνει" από το να διαπραγματευτεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

Νωρίς σήμερα το πρωί διασώστες και κάτοικοι προσπαθούσαν να μαζέψουν τα συντρίμμια από τους δρόμους του κέντρου του Κιέβου.

Πλήγμα έχει ανοίξει έναν κρατήρα σε πολυώροφη πολυκατοικία, κόβοντας το κτίριο στα δύο. Διασώστες, ορθοί ανάμεσα στα ερείπια, απεγκλώβισαν το πτώμα ενός ανθρώπου, καλυμμένο από σκόνη, το οποίο τοποθέτησαν σε μαύρο πλαστικό σάκο, μετέδωσε δημοσιογράφος του AFP.

Από τα ρωσικά πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 14 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Κάτοικοι απαρηγόρητοι έπειτα από ρωσικό χτύπημα στο Κίεβο / Φωτ: EPA

Συνολικά στη διάρκεια της νύκτας της Τετάρτης προς Πέμπτη η Ρωσία εκτόξευσε 598 drones και 31 πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Ο Ζελένσκι κατήγγειλε ότι η Ρωσία "επιλέγει να συνεχίζει να σκοτώνει αντί να τερματίσει τον πόλεμο. Αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία ακόμη δεν φοβάται τις επιπτώσεις", πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι τα τελεσίγραφα προς τον Κρεμλίνο για να τερματίσει τον πόλεμο δεν είχαν αποτέλεσμα.

Παράλληλα ο Ουκρανός πρόεδρος επεσήμανε ότι το Κίεβο αναμένει "την αντίδραση" όλου του κόσμου, κυρίως την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία. Κάλεσε συγκεκριμένα την Κίνα, σύμμαχο της Μόσχας, και την Ουγγαρία, χώρα μέλος της ΕΕ που διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Ρωσία, να υιοθετήσουν ξεκάθαρη στάση.

Ουκρανία: Το κτίριο της αποστολής της ΕΕ στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τη ρωσική επίθεση

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε «σοκαρισμένος» σήμερα από τη νέα μαζική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 14 άνθρωποι, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και στο κτίριο της διπλωματικής αποστολής της ΕΕ.

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα στην Ουκρανία αλλά και με το προσωπικό της αντιπροσωπείας της ΕΕ, το κτίριο της οποίας υπέστη ζημιές από αυτά τα σκόπιμα πλήγματα της Ρωσίας», έγραψε ο Κόστα στο Χ.

«Η ΕΕ δεν θα εκφοβιστεί. Η επίθεση της Ρωσίας απλώς ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό της», τόνισε.

Η πρεσβεύτρια της ΕΕ στην Ουκρανία Καταρίνα Μαθέρνοβα διευκρίνισε ότι η διπλωματική αποστολή «υπέστη σοβαρές ζημιές από το ωστικό κύμα» των βομβαρδισμών.

Φωτογραφία που ανήρτησε ο Κόστα δείχνει το εύρος των ζημιών στα γραφεία της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας: κατέρρευσε η οροφή, ενώ έχουν σπάσει και τζάμια. Ωστόσο κανένα μέλος της αποστολής δεν έχει τραυματιστεί, σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη.

Από την πλευρά της η Ευρωπαία επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος σχολίασε στο Χ: «Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τα σημερινά ρωσικά πλήγματα εναντίον περιοχών όπου βρίσκονται άμαχοι».

«Καταδικάζω απερίφραστα αυτές τις βάναυσες επιθέσεις, μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι η Ρωσία απορρίπτει την ειρήνη και προτιμά την τρομοκρατία. Η πλήρης αλληλεγγύη μας προς το προσωπικό της ΕΕ, τις οικογένειές τους και όλους τους Ουκρανούς που υφίστανται αυτή την επίθεση», πρόσθεσε η επίτροπος από τη Σλοβενία.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ τη νέα ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου, καθώς και το πλήγμα που δέχθηκε η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«'Αλλη μια νύχτα αδιάκοπων βομβαρδισμών της Ρωσίας έπληξε πολιτικές υποδομές και σκότωσε αθώους. Έπληξε επίσης την αντιπροσωπεία μας στην ΕΕ στο Κίεβο. Το προσωπικό της αντιπροσωπείας μας είναι ασφαλές. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τις αδιάκριτες επιθέσεις της σε πολιτικές υποδομές και να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», τονίζει στο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν.

Η ρωσική επίθεση στο Κίεβο προκάλεσε ζημιές στο κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου, δήλωσε ο Στάρμερ

Η ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και πυραύλους στο Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε ζημιές στο κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του προς τα θύματα.

"Οι σκέψεις μου βρίσκονται με όλους αυτούς που επλήγησαν από τα παράλογα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, τα οποία προκάλεσαν ζημιές στο κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου", σημείωσε ο Στάρμερ σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

"Η αιματοχυσία αυτή πρέπει να σταματήσει", τόνισε.

Το γραφείο του Βρετανικού Συμβουλίου στο Κίεβο υπέστη "σοβαρές ζημιές" κατά την ρωσική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα και "θα παραμείνει κλειστό για το κοινό μέχρι νεωτέρας", ανακοίνωσε επίσης ο βρετανικός οργανισμός στον λογαριασμό του στο Facebook.

Παράλληλα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε σήμερα τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για "βαρβαρότητα".

"Εξακόσιοι είκοσι εννέα πύραυλοι και drones σε μια μόνο νύχτα πάνω από την Ουκρανία: αυτή είναι η ιδέα της Ρωσίας για την ειρήνη. Τρόμος και βαρβαρότητα", έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο X.

