Οι IDF λένε ότι βρήκαν τούνελ της Χαμάς, με όπλα, κάτω από νοσοκομείο- Έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο

Oι ισραηλινές δυνάμεις ισχυρίζονται πως εντόπισαν κέντρο επιχειρήσεων της Χαμάς σε τούνελ κάτω από παιδιατρικό νοσοκομείο στη Γάζα.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι ισραηλινές δυνάμεις, κομάντος της μονάδας Shayetet 13 και μέλη της 401ης τεθωρακισμένης ταξιαρχίας των IDF, που πραγματοποίησαν έφοδο στο παιδιατρικό νοσοκομείο Αλ Ραντίσι της Γάζας, ανακάλυψαν γιάφκα της Χαμάς στο υπόγειο του συγκροτήματος.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στα αγγλικά, ο εκπρόσωπος των IDF υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι ανέφερε ότι «κάτω από το νοσοκομείο, στο υπόγειο, βρήκαμε ένα κέντρο επιχειρήσεων της Χαμάς, γιλέκα με εκρηκτικά, χειροβομβίδες, επιθετικά τυφέκια ΑΚ-47, εκρηκτικούς μηχανισμούς, RPG (σ.σ. ρουκετοβόλα) και άλλο οπλισμό».

«Βρήκαμε επίσης ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι η Χαμάς κρατούσε ομήρους εδώ», ανέφερε ο Χαγκάρι και συμπλήρωσε ότι «μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, τρομοκράτες της Χαμάς επέστρεψαν σε αυτό το νοσοκομείο, μεταξύ άλλων, αφότου έσφαξαν Ισραηλινούς μέσα στα σπίτια τους». «Η Χαμάς κρύβεται μέσα σε νοσοκομεία. Σήμερα, το αποκαλύπτουμε σε όλον τον κόσμο», υποστήριξε ακόμη.

Ο υποναύαρχος Χαγκάρι είπε ότι οι IDF καταβάλλουν εδώ και μέρες προσπάθεια για την ασφαλή απομάκρυνση ασθενών από το Αλ Ραντίσι και από άλλα νοσοκομεία στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. «Ο πόλεμος είναι εναντίον της Χαμάς, όχι εναντίον του λαού της Γάζας. Ειδικά όχι εναντίον ασθενών, γυναικών και παιδιών», τόνισε και κατηγόρησε τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί αμάχους ως «ανθρώπινες ασπίδες».

Νωρίτερα η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς πρότεινε την απελευθέρωση 70 ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, με αντάλλαγμα μια πενθήμερη εκεχειρία.

EXCLUSIVE RAW FOOTAGE: Watch IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari walk through one of Hamas' subterranean terrorist tunnels—only to exit in Gaza's Rantisi hospital on the other side.



Inside these tunnels, Hamas terrorists hide, operate and hold Israeli hostages against their… pic.twitter.com/Nx4lVrvSXH