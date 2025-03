Οι Χούτι απαντούν στον Τραμπ με «φλεγόμενα πλοία» και «αμερικανικά φέρετρα» στη θάλασσα

Μέσω ενός βίντεο στο οποίο διακρίνονται φλεγόμενα πλοία και αμερικανικά φέρετρα, απάντησαν οι Χούτι στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για κλιμάκωση των αεροπορικών επιδρομών στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το Σάββατο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον των Χούτι, μέσω της πλατφόρμας Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος τους απείλησε ανοιχτά ανακοινώνοντας αμερικανικές επιδρομές κατά στόχων των «τρομοκρατών» στην Ερυθρά Θάλασσα, κάτι που πραγματοποίησε στη συνέχεια.

«Η κόλαση θα πέσει επάνω σας και δεν θα έχετε ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο» ανέφερε συγκεκριμένα πως θα συμβεί, αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις κατά εμπορικών και αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ παράλληλα ζήτησε από το Ιράν να διακόψει την υποστήριξη προς «τους τρομοκράτες Χούτι».

Μέσω ενός βίντεο στα social media, οι αντάρτες της Υεμένης απάντησαν στην «κόλαση» του Ντόναλντ Τραμπ, με πλάνα που απεικονίζουν αρχικά μια αμερικανική σημαία πάνω σε ένα φέρετρο που επιπλέει ανάμεσα σε δεκάδες φέρετρα κοντά σε φλεγόμενα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

#Yemen Houthis post animation of US draped caskets floating around destroyed warships.

These terrorists really cannot tell the difference between delusions and reality. pic.twitter.com/YiCzsyBvGc