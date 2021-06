Τη νέα τους μουσική... κατεύθυνση παρουσίασαν οι Foo Fighters που από την ροκ μεταπήδησαν (για λίγο) στη ντίσκο, με το νέο τους άλμπουμ να είναι ένας φόρος τιμής στους Bee Gees.



Πλέον ως οι Dee Gees -από τα αρχικά του φρόντμαν τού συγκροτήματος, Ντέιβ Γκρολ- η μπάντα θα κυκλοφορήσει ένα LP με τέσσερα εξώφυλλα των Bee Gees.



Το Hail Satin που θα κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου μόνο σε βινύλιο, θα περιλαμβάνει μερικά από τα πιο κλασικά κομμάτια των Bee Gees’, όπως τα Night Fever, Tragedy, You Should Be Dancing και More Than a Woman.



Η μία πλευρά του δίσκου θα περιλαμβάνει επίσης και μια βερσιόν του Shadow Dancing τού Andy Gibb που παρέμεινε επί επτά εβδομάδες στο νούμερο ένα των charts στις ΗΠΑ, το 1978.



Στη δεύτερη πλευρά του δίσκου περιλαμβάνονται πέντε λάιβ εκτελέσεις από τραγούδια τους στο τελευταίο τους άλμπου Medicine at Midnight.

Με πληροφορίες από Rolling Stone