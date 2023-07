Οι φαν της Τέιλορ Σουίφτ προκάλεσαν σεισμό- Κυριολεκτικά

Οι φαν της Τέιλορ Σουίφτ κινούν γη και ουρανό για να βρουν εισιτήρια για τις συναυλίες της. Και όταν τα καταφέρνουν, προκαλούν σεισμό. Κυριολεκτικά.

Στις 22 και τις 23 Ιουλίου η Τέιλορ Σουίφτ τραγούδησε στο Σιάτλ, στο πλαίσιο της περιοδείας της με τίτλο «Eras». Και οι θεατές προκάλεσαν σεισμική δραστηριότητα μεγέθους 2,3 Ρίχτερ, σύμφωνα με τη σεισμολόγο Τζάκι Κάπλαν Άουερμπακ.

Σεισμογράφος στην περιοχή κατέγραψε τη δραστηριότητα που προκάλεσαν οι φαν της Τέιλορ Σουίφτ ενώ χόρευαν. Μάλιστα, η σεισμική δραστηριότητα ήταν σχεδόν ίδια με εκείνη που είχαν προκαλέσει οι υποστηρικτές των Seattle Seahawks, το 2011- που έγινε γνωστό ως «Beast Quake»- κατά τη διάρκεια ματς του NFL.

Και οι δύο συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ στο Σιάτλ ήταν sold out και στις 22 Ιουλίου παρακολούθησαν το σόου 72.171 άτομα, που αποτελεί ρεκόρ για το Lumen Field, καταρρίπτοντας το προηγούμενο των 70.000 θεατών, σε συναυλία των U2 που είχε γίνει εκεί το 2011.

«Είδα τα δεδομένα και από τις δύο συναυλίες και παρατήρησα ότι είναι σχεδόν πανομοιότυπα», δήλωσε η Τζάκι Κάπλαν Άουερμπακ στο CNN, για τη σεισμική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των δύο σόου της Τέιλορ Σουίφτ στο Σιάτλ.

I guess I should show the data. Swifties > Seahawks fans.



(except data from the concert may not be caused by the fans--it may be the sound system, so not really a fair comparison). pic.twitter.com/szwowOYQFi