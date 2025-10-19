ΔΙΕΘΝΗ
Οι εξεγέρσεις της Gen Z: Νέοι προειδοποιούν κυβερνήσεις σε Αφρική και Ασία

Οι εξεγέρσεις της Gen Z εξαπλώνονται σε Αφρική, Ασία και Νότια Αμερική

Οι λεγόμενες εξεγέρσεις της Gen Z εξαπλώνονται ραγδαία σε Αφρική, Ασία και Νότια Αμερική, αποκαλύπτοντας ένα κοινό πρόβλημα: την αλαζονική και αναποτελεσματική ηγεσία. Στο Νεπάλ και τη Μαδαγασκάρη, οι διαδηλώσεις ανάγκασαν ηγέτες να παραιτηθούν ή να αναδιατάξουν τις κυβερνήσεις τους. Στην Κένυα, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με τον πρόεδρο Ruto να ακολουθεί βίαιες και ανεπιτυχείς τακτικές καταστολής, ενώ οι νέοι συνεχίζουν να διαδηλώνουν.

Η αποτυχία των κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν τη διαφθορά, την αστυνομική βία και την οικονομική πίεση έχει ενισχύσει τη μαζική συμμετοχή των νέων της Gen Z.

Οι νεαρές ηλικίες κυριαρχούν στον πληθυσμό πολλών χωρών: στη Μαδαγασκάρη το 68% κάτω των 30, στο Νεπάλ 56%, στο Περού 47,8% και στο Μαρόκο η διάμεση ηλικία είναι 29,8 χρόνια. Αυτοί οι νέοι δεν ανέχονται πλέον την αναποτελεσματικότητα και τη διαφθορά των γονέων τους.

Gen Z: Η βία και η καταστολή δεν είναι λύση

Οι κυβερνήσεις συχνά καταφεύγουν σε παλιές συνταγές: δακρυγόνα, συλλήψεις, μπλακάουτ στο διαδίκτυο και πυροβολισμούς. Στην Κένυα, οι διαδηλωτές πυροβολούνται στα πόδια. Στη Μοζαμβίκη και την Αγκόλα, εκατοντάδες νέοι έχουν σκοτωθεί σε διαδηλώσεις για εκλογικές παρατυπίες. Οι απαγορεύσεις στο ίντερνετ, όπως στο Νεπάλ και την Κένυα, έχουν δείξει ότι τέτοιες τακτικές δεν σβήνουν τη λαϊκή οργή.

Οι νέοι εμπνέονται ο ένας από τον άλλο μέσω TikTok και social media, δημιουργώντας ένα παγκόσμιο κύμα αντίστασης. Στη Γκάνα, στη Νιγηρία και στη Μοζαμβίκη, οι διαδηλώσεις για διαφθορά και οικονομική αδικία έχουν οδηγήσει σε θανάτους και συλλήψεις, αλλά η λαϊκή κινητοποίηση συνεχίζεται.

Μια φωτεινή εξαίρεση είναι το Μαρόκο. Αν και η αρχική αντίδραση της κυβέρνησης ήταν βίαιη, πλέον ο πρωθυπουργός Aziz Akhannouch προωθεί διάλογο αντί βίας ως μοναδικό δρόμο. Αυτό αποτελεί παράδειγμα που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν ηγέτες όπως ο Ruto για να αποφευχθούν περαιτέρω εξεγέρσεις.

Η νέα γενιά συνειδητοποιεί τη δύναμή της και είναι αποφασισμένη να αλλάξει την πολιτική κατάσταση. Όσοι ηγέτες συνεχίσουν να αγνοούν την πραγματικότητα, κινδυνεύουν να δουν τις εξεγέρσεις να εξαπλώνονται και σε άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικές και πολιτικές πιέσεις.

Με πληροφορίες από Bloomberg

