ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

«Γήπεδα υπάρχουν, νοσοκομεία όχι»: Μαζικές διαδηλώσεις της Gen Z στο Μαρόκο

Το σύνθημα αντικατοπτρίζει την οργή για τις δαπάνες στα έργα του Μουντιάλ 2030, σε συνδυασμό με τη διαφθορά και την ανεπαρκή δημόσια υγεία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
«Γήπεδα υπάρχουν, νοσοκομεία όχι»: Μαζικές διαδηλώσεις της Gen Z στο Μαρόκο Facebook Twitter
Φωτ: EPA
0

Εκατοντάδες νέοι έχουν κατέβει στους δρόμους του Μαρόκου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, προκαλώντας το μεγαλύτερο κύμα διαδηλώσεων των τελευταίων ετών.

Οι κινητοποιήσεις, οργανωμένες κυρίως στο TikTok και άλλα κοινωνικά δίκτυα, καταγγέλλουν τη διαφθορά και τις ανεπαρκείς δημόσιες υπηρεσίες, ενώ συνδέουν την οργή με τις μεγάλες δαπάνες για την προετοιμασία του Μουντιάλ του 2030.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 θα διοργανωθεί από την Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο, με τρεις εναρκτήριους αγώνες να φιλοξενούνται στην Αργεντινή, την Ουρουγουάη και την Παραγουάη για τα 100 χρόνια από το πρώτο Μουντιάλ.

Διαδηλώσεις σημειώθηκαν σε τουλάχιστον 11 πόλεις, μεταξύ των οποίων το Ραμπάτ, η Καζαμπλάνκα, το Μαρακές και η Ούζντα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, διαδηλωτές πέταξαν πέτρες, ενώ σε βίντεο φαίνονται αυτοκίνητα και τράπεζες να τυλίγονται στις φλόγες. Η Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Μαρόκου (AMDH) κατηγόρησε την αστυνομία για ξυλοδαρμούς και αυθαίρετες συλλήψεις, επισημαίνοντας ότι δεκάδες άτομα κρατήθηκαν, αν και οι περισσότεροι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Η αστυνομία επενέβη με δυνάμεις καταστολής και αστυνομικούς με πολιτικά. Το κρατικό πρακτορείο MAP μετέδωσε ότι ένας διαδηλωτής τραυματίστηκε στην Ούζντα όταν παρασύρθηκε από περιπολικό.

Τα αιτήματα των διαδηλωτών επικεντρώνονται στην υγεία, την εκπαίδευση και την απασχόληση. Σύνθημα που ακούστηκε σε πολλές πόλεις ήταν: «Γήπεδα υπάρχουν, αλλά πού είναι τα νοσοκομεία;». Ειδικά η κατάσταση στο σύστημα υγείας έχει πυροδοτήσει την οργή, μετά τον θάνατο οκτώ γυναικών σε δημόσιο νοσοκομείο στο Αγκαντίρ.

«Γήπεδα υπάρχουν, νοσοκομεία όχι»: Μαζικές διαδηλώσεις της Gen Z στο Μαρόκο Facebook Twitter
Φωτ: EPA

Οι διαδηλώσεις οργανώθηκαν κυρίως μέσω TikTok, Facebook και Discord, από νεανικές ομάδες όπως οι «Gen Z 212» και «Morocco Youth Voices». Παρότι οι οργανωτές κάλεσαν σε ειρηνικές κινητοποιήσεις, σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια. «Δεν θέλω μόνο μεταρρυθμίσεις στην υγεία και την εκπαίδευση, θέλω αλλαγή όλου του συστήματος», δήλωσε στο CNN ο 27χρονος Γιουσέφ από την Καζαμπλάνκα.

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, υπερασπίζεται τις επενδύσεις σε αθλητικές υποδομές, υποστηρίζοντας ότι δεν γίνονται εις βάρος των κοινωνικών υπηρεσιών. Ο πρωθυπουργός Αζίζ Ακανουτς, δισεκατομμυριούχος και δήμαρχος Αγκαντίρ, έκανε λόγο για «σημαντικές μεταρρυθμίσεις» στον τομέα της υγείας, ενώ ο υπουργός Υγείας απέπεμψε πρόσφατα τον διευθυντή του νοσοκομείου στην Αγκαντίρ.

Μαρόκο: Πολιτικές αντιδράσεις και κυβερνητική στάση

Η κυβερνητική συμμαχία του Μαρόκου εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας «διαθεσιμότητα για διάλογο με τη νεολαία», τονίζοντας ότι οι συζητήσεις πρέπει να γίνουν «εντός θεσμών και δημόσιων χώρων» ώστε να βρεθούν «ρεαλιστικές λύσεις». Παράλληλα, εξήρε τη στάση των δυνάμεων ασφαλείας, μιλώντας για «ισορροπημένη αντίδραση σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες».

Οι αρχές απορρίπτουν την κατηγορία ότι τα κονδύλια για το Μουντιάλ του 2030 στερούνται από την υγεία και την εκπαίδευση. Υποστηρίζουν ότι τα προβλήματα του συστήματος υγείας έχουν ιστορικές ρίζες, ενώ προβάλλουν παραδείγματα νέων νοσοκομείων που κατασκευάζονται. Ωστόσο, στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δείχνουν πως ο αριθμός γιατρών και νοσηλευτών παραμένει πολύ κάτω από τις διεθνείς συστάσεις: μόλις 7,7 επαγγελματίες υγείας ανά 10.000 κατοίκους, με ακόμη χαμηλότερα ποσοστά σε ορισμένες περιφέρειες όπως το Αγκαντίρ.

Ένα νεανικό κίνημα χωρίς ηγεσία

Σε αντίθεση με προηγούμενες κινητοποιήσεις που προέρχονταν από συνδικάτα ή κόμματα, το νέο κύμα διαδηλώσεων έχει χαρακτήρα αυτόνομο, με πυρήνα τη «Γενιά Ζ» του Μαρόκου. «Gen Z 212» και «Morocco Youth Voices» λειτουργούν κυρίως μέσω κοινωνικών δικτύων, χωρίς κεντρική ηγεσία, κάτι που δυσκολεύει τον έλεγχο αλλά και την καταστολή. Οι ίδιοι οι οργανωτές καλούν σε «ειρηνικές και πολιτισμένες κινητοποιήσεις», όμως στο πλήθος εκφράζονται πιο ριζοσπαστικά αιτήματα για συνολική αλλαγή συστήματος.

Η μορφή αυτή αντανακλά μια διεθνή τάση: νεολαιίστικες εξεγέρσεις που ξεσπούν με αφορμή κοινωνικά προβλήματα και οργανώνονται σχεδόν αποκλειστικά στο διαδίκτυο. Από το Νεπάλ μέχρι τη Μαδαγασκάρη, παρόμοια κινήματα ανάγκασαν κυβερνήσεις σε παραχωρήσεις ή ακόμη και σε παραιτήσεις.

Παρά τις εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση, η δυναμική στο εσωτερικό του Μαρόκου παραμένει αβέβαιη. Οι τοπικές ανισότητες, η ανεργία και η εικόνα εγκατάλειψης των δημοσίων υπηρεσιών τροφοδοτούν την οργή, ενώ η έμφαση της κυβέρνησης σε μεγάλα έργα και διεθνή γεγονότα θεωρείται από πολλούς νέους «λάθος προτεραιότητα». Οι αναλυτές εκτιμούν ότι αν οι διαδηλώσεις συνεχιστούν ή ενταθούν, η κυβέρνηση Ακανουτς μπορεί να βρεθεί υπό πίεση να προχωρήσει σε πιο βαθιές κοινωνικές μεταρρυθμίσεις.

Με πληροφορίες από BBC, CNN

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Η Gen Z μίλησε»: Στο Νεπάλ οι φοιτητές διάλεξαν για μεταβατική πρωθυπουργό μια 73χρονη πρώην ανώτατη δικαστή

Διεθνή / «Η Gen Z μίλησε»: Στο Νεπάλ οι φοιτητές διάλεξαν για μεταβατική πρωθυπουργό μια 73χρονη πρώην ανώτατη δικαστή

Ο διορισμός της Σουσίλα Κάρκι ήταν απαίτηση των φοιτητών που βγήκαν μαζικά στους δρόμους καταγγέλλοντας τη διαφθορά και την απαγόρευση των social media.
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Παρενόχληση από το ισραηλινό ναυτικό» καταγγέλλει ο στολίσκος για τη Γάζα

Διεθνή / Γάζα: «Παρενόχληση από το ισραηλινό ναυτικό» καταγγέλλει ο στολίσκος Global Sumud Flotilla

Το ναυτικό του Ισραήλ προετοιμάζεται να αναχαιτίσει περισσότερα από 50 σκάφη της αποστολής, σύμφωνα με το ισραηλινό δημόσιο δίκτυο Kan Στα σενάρια περιλαμβάνονται η ρυμούλκηση στο λιμάνι Άσντοντ ή η βύθιση ορισμένων σκαφών στη θάλασσα.
LIFO NEWSROOM
Ντόναλντ Τραμπ: Με προεδρικό διάταγμα εγγυάται την ασφάλεια του Κατάρ μετά τις ισραηλινές επιδρομές

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: Με προεδρικό διάταγμα εγγυάται την ασφάλεια του Κατάρ μετά τις ισραηλινές επιδρομές

Το διάταγμα ορίζει ότι η Ουάσινγκτον θα θεωρεί κάθε ένοπλη επίθεση κατά του εδάφους, της κυριαρχίας ή των κρίσιμων υποδομών του Κατάρ ως απειλή κατά της ειρήνης και της ασφάλειας των ίδιων των ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
Πάπας Λέων για τις αμβλώσεις: «Δεν είναι υπέρ της ζωής όποιος στηρίζει θανατική ποινή»

Διεθνή / Πάπας Λέων για τις αμβλώσεις: «Δεν είναι υπέρ της ζωής όποιος στηρίζει τη θανατική ποινή»

«Κάποιος που δηλώνει ότι είναι κατά των αμβλώσεων αλλά αποδέχεται την απάνθρωπη μεταχείριση μεταναστών στις ΗΠΑ, δεν ξέρω αν μπορεί να χαρακτηριστεί υπέρ της ζωής», πρόσθεσε
LIFO NEWSROOM
Κλιματική κρίση στην Αρκτική: Στρατιώτες εκπαιδεύονται πλέον σε βάλτους, λάσπες και έντομα

Διεθνή / Κλιματική κρίση στην Αρκτική: Στρατιώτες εκπαιδεύονται πλέον σε βάλτους, λάσπες και έντομα

Η Αρκτική αποδεικνύεται απρόβλεπτο πεδίο μάχης. Στρατιώτες του ΝΑΤΟ εκπαιδεύονται στη Σουηδία όχι μόνο για το ψύχος, αλλά και για τη λάσπη, τα κουνούπια και τις πλημμύρες που κάνουν τον ζεστό καιρό ακόμη πιο επικίνδυνο
LIFO NEWSROOM
Τραμπ κοντά σε συμφωνία 500 εκατ. δολαρίων με το Χάρβαρντ για σχολές επαγγελματικής κατάρτισης

Διεθνή / Τραμπ κοντά σε συμφωνία 500 εκατ. δολαρίων με το Χάρβαρντ για σχολές επαγγελματικής κατάρτισης

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι είναι κοντά σε συμφωνία 500 εκατ. δολαρίων με το Χάρβαρντ για την υποστήριξη σχολών επαγγελματικής κατάρτισης και την εκπαίδευση σε τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση συνεχίζεται για ομοσπονδιακά κονδύλια και διεθνείς φοιτητές
LIFO NEWSROOM
Σεισμός στις Φιλιππίνες: Χιλιάδες άστεγοι, δεκάδες νεκροί και φόβοι για νέες καταρρεύσεις

Διεθνή / Σεισμός στις Φιλιππίνες: Χιλιάδες άστεγοι, δεκάδες νεκροί και φόβοι για νέες καταρρεύσεις

Ένας ισχυρός σεισμός 6,9 Ρίχτερ συγκλόνισε το νησί Σεμπού στις Φιλιππίνες, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 69 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες - Καταρρεύσεις κτιρίων, χάος στα νοσοκομεία και χιλιάδες άστεγοι επιτείνουν την τραγωδία, λίγες μόνο μέρες μετά από δύο τυφώνες που σάρωσαν τη χώρα
LIFO NEWSROOM
Boeing προγραμματίζει νέο αεροσκάφος για να αντικαταστήσει το 737 MAX

Διεθνή / Η Boeing προγραμματίζει νέο αεροσκάφος για να αντικαταστήσει το 737 MAX

Η Boeing σχεδιάζει νέο αεροσκάφος για να αντικαταστήσει το 737 MAX, με κινητήρα Rolls-Royce και βελτιωμένη απόδοση καυσίμου - Η εταιρεία αντιμετωπίζει προκλήσεις από την Airbus και επικεντρώνεται στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πελατών και των κανονιστικών αρχών
LIFO NEWSROOM
Καταρρέει το αφήγημα Ερντογάν για το ΚΑΑΝ: Απόπειρα να «μαζευτούν» οι δηλώσεις Φιντάν για τις κυρώσεις των ΗΠΑ

Διεθνή / Οι δηλώσεις Φιντάν αποκάλυψαν το πρόβλημα Ερντογάν με το μαχητικό KAAN αλλά και κάτι βαθύτερο

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ παραδέχτηκε ότι οι κυρώσεις CAATSA εμποδίζουν την παραγωγή του μαχητικού KAAN - Η Τουρκία επιχειρεί να υποβαθμίσει το θέμα καθώς αποκαλύπτεται το πόσο ευάλωτη είναι η τουρκική αμυντική βιομηχανία
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
Η ιστορία της Ζανγκ Γιαντί: Από τα ταξίδια στο Θιβέτ στη φυλακή στην Κίνα

Διεθνή / Ζανγκ Γιαντί: Η φοιτήτρια που έγινε φωνή για το Θιβέτ και χάθηκε στην Κίνα

Η υπόθεση της 22χρονης Ζανγκ Γιαντί συγκλονίζει: μετά από ταξίδι στο Θιβέτ και δράση υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνελήφθη στην Κίνα με την κατηγορία της «υποκίνησης σε ανταρσία»
LIFO NEWSROOM
 
 