Οι ελπίδες για τη μεγάπτερη φάλαινα που έχει ξεβραστεί στις γερμανικές ακτές μειώνονται

Η τύχη μιας μεγάπτερης φάλαινας που έχει ξεβραστεί σε ρηχούς κόλπους στα ανοικτά των γερμανικών ακτών της Βαλτικής κρέμεται από μια κλωστή μετά από αρκετές προσπάθειες διάσωσης.

Το θηλαστικό, μήκους περίπου 10 μέτρων, φαινόταν εξασθενημένο και άρρωστο την Κυριακή και δυσκολευόταν να βρει το δρόμο της επιστροφής στον Ατλαντικό.

Υπήρχε μια περιοχή 500 μέτρων γύρω από το ζώο όπου απαγορεύονταν η πρόσβαση, προκειμένου να του δοθεί η ευκαιρία να ξεκουραστεί, με την ελπίδα να απελευθερωθεί, δήλωσε ο Τιλ Μπάκχαουζ, υπουργός Περιβάλλοντος του κρατιδίου Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, σε συνέντευξη Τύπου στην παραθαλάσσια πόλη Βίσμαρ.

Ο εντοπισμός της φάλαινας

«Θα ήταν σε θέση να το κάνει αν ανακτήσει τις δυνάμεις του, και γι' αυτό αποφασίσαμε να τον αφήσουμε ήσυχο, επιτρέποντάς του να ξεκινήσει και στη συνέχεια να εγκαταλείψει με επιτυχία αυτή την περιοχή», είπε ο Μπάκχαουζ.

«Αλλά πρέπει επίσης να υποθέσουμε ότι είναι εξασθενημένος. Και είναι επίσης άρρωστος». Πιστεύεται ότι ένα αλιευτικό δίχτυ μπορεί να έχει τραυματίσει τη φάλαινα.

Οι μεγάπτερες φάλαινες δεν είναι ενδημικές στη Βαλτική και οι ειδικοί υποθέτουν ότι η νεαρή φάλαινα, που πιστεύεται ότι είναι αρσενική, ακολούθησε ένα κοπάδι ψαριών ή αποπροσανατολίστηκε από τον θόρυβο ενός υποβρυχίου.

Εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Βαλτική στις 3 Μαρτίου και αναφέρθηκε ότι είχε ξεβραστεί σε μια αμμουδιά την περασμένη εβδομάδα. Οι επισκέπτες ενός ξενοδοχείου στο Νίεντορφ άκουσαν ήχους της και ειδοποίησαν την αστυνομία.

Τα νερά της Βαλτικής δεν έχουν τη συγκέντρωση αλατιού και τον τύπο τροφής που χρειάζονται οι φάλαινες για να επιβιώσουν μακροπρόθεσμα.

Οι αρχές χρησιμοποίησαν έναν εκσκαφέα για να βαθύνουν ένα κανάλι και σκάφη για να δημιουργήσουν κύματα ώστε να βοηθήσουν στην απελευθέρωση του θηλαστικού, το οποίο ονομάστηκε Τίμι, από την παραλία Τίμεντορφερ Στραντ στον κόλπο του Βίσμαρ. Οι ειδήσεις για το δράμα αυτό έχουν συγκινήσει το γερμανικό κοινό.

Αδύναμη η φάλαινα

Η φάλαινα απελευθερώθηκε την Παρασκευή και συνοδεύτηκε από μια νηοπομπή σκαφών που ήλπιζαν να την οδηγήσουν μέσα από τα γερμανικά και δανικά ύδατα προς τον Ατλαντικό. Ωστόσο, η φάλαινα παγιδεύτηκε σε ένα άλλο σημείο.

«Είναι πολύ εμφανές ότι το ζώο παρουσιάζει σημαντικά μειωμένη δραστηριότητα», δήλωσε στο AP η Στέφανι Γκρος, από το Ινστιτούτο Έρευνας Χερσαίας και Υδρόβιας Άγριας Ζωής του Πανεπιστημίου Κτηνιατρικής του Αννόβερου.

«Ο ρυθμός αναπνοής της έχει μειωθεί σημαντικά. Το ζώο δεν κινείται. Δεν αντέδρασε ακόμη και όταν πλησιάσαμε με το σκάφος».

Ο Μπούρκαρντ Μπάσεκ, διευθυντής του Γερμανικού Ναυτικού Μουσείου στο Στράλζουντ, δήλωσε ότι η φάλαινα έπρεπε να διαπλεύσει στενά περάσματα και να διανύσει περίπου 310 μίλια για να φτάσει σε σχετικά ασφαλές σημείο. «Οι πιθανότητες επιτυχίας είναι σχετικά μικρές», είπε.

Με πληροφορίες από Guardian

