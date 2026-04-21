Όχημα του πάπα Φραγκίσκου που μετατράπηκε σε παιδιατρική κλινική, δεν έφτασε ποτέ στη Γάζα

Στην πρώτη επέτειο του θανάτου του πάπα Φραγκίσκου, μία από τις τελευταίες του επιθυμίες – να μετατραπεί όχημά του (γνωστό ως popemobile) του σε κινητή κλινική για παιδιά και να σταλεί στη Γάζα που μαστίζεται από τον πόλεμο – εξακολουθεί να περιμένει να πραγματοποιηθεί.

«Ήταν πραγματικά μεγάλη επιθυμία του πάπα να μπορέσει να κάνει κάτι για τα παιδιά της Γάζας», δήλωσε ένας στενός συνεργάτης του εκλιπόντος ποντίφικα, ο καρδινάλιος Άντερς Αρμπορέλιους από τη Σουηδία. «Είναι ένα σύμβολο ελπίδας».

Το εμβληματικό popemobile – από το οποίο ο πάπας χαιρέτησε χιλιάδες Παλαιστίνιους Χριστιανούς κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στους Αγίους Τόπους το 2014 – εκτέθηκε στη συνέχεια έξω από ένα παγωτατζίδικο που ανήκει στην Εκκλησία στη Βηθλεέμ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Τον περασμένο Νοέμβριο, το πρόσφατα ανακαινισμένο όχημα, εξοπλισμένο για την παροχή πρώτων βοηθειών και εμβολιασμών, μπορούσε να περιθάλψει έως και 200 παιδιά την ημέρα. Ωστόσο, σήμερα παραμένει σε μια γυάλινη βιτρίνα στον ίδιο χώρο.

Μία επιθυμία του πάπα Φραγκίσκου που ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί

Η Caritas της Ιερουσαλήμ – το τοπικό παράρτημα της διεθνούς καθολικής φιλανθρωπικής οργάνωσης Caritas – ανέλαβε τις εργασίες στο «popemobile» στο πλαίσιο του προγράμματος «Όχημα της Ελπίδας» και σχεδίαζε να στείλει το όχημα στη Γάζα.

Στη συνέχεια, τον Δεκέμβριο, συμπεριλήφθηκε σε έναν κατάλογο 37 ξένων μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) στις οποίες οι ισραηλινές αρχές διέταξαν να διακόψουν τις δραστηριότητές τους, καθώς δεν συμμορφώθηκαν με τις αμφιλεγόμενες νέες απαιτήσεις «ασφάλειας και διαφάνειας», μεταξύ των οποίων η υποχρέωση γνωστοποίησης των στοιχείων του προσωπικού.

Έκτοτε, το Λατινικό Πατριαρχείο της Ιερουσαλήμ κατάφερε να αποδείξει ότι οι νέοι κανονισμοί δεν ισχύουν για την Caritas της Ιερουσαλήμ, καθώς διαθέτει μακροχρόνιο, ειδικό νομικό καθεστώς «που λειτουργεί υπό την αιγίδα και τη διοίκηση των Καθολικών Επισκόπων της Αγίας Γης».

Όσον αφορά το «Όχημα της Ελπίδας», ένας τοπικός εκπρόσωπος της Caritas δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση βρίσκεται «σε διάλογο με τις αρχές» και ότι η άδεια για το μετασκευασμένο παπικό όχημα βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης μέσω της Εκκλησίας.

Σε δήλωσή του, το Cogat, ο ισραηλινός αμυντικός φορέας που ελέγχει τα σημεία διέλευσης προς τη Γάζα, ανέφερε ότι είχε κανονίσει την αποστολή δύο κινητών κλινικών από το Λατινικό Πατριαρχείο τον Φεβρουάριο και ότι «δεν είχε γνώση οποιουδήποτε αιτήματος για την εισαγωγή επιπλέον οχημάτων στη Λωρίδα».

Πρόσθεσε: «Εάν υποβληθεί ένα κανονικό αίτημα μέσω των αποδεκτών διαύλων, θα εξεταστεί αναλόγως».

Ο καρδινάλιος Αρμπορέλιους ελπίζει ότι σύντομα θα δοθεί άδεια για την είσοδο του διασκευασμένου popemobile στη Γάζα. «Πρόκειται για μια καθαρά ανθρωπιστική πράξη, δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική», λέει.

«Πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να είναι πολύ σημαντικό για όλους. Θα έδειχνε την καλή θέληση των αρχών του Ισραήλ, θα έδινε ελπίδα στον λαό και θα έδειχνε ότι, κατά κάποιον τρόπο, η πνευματική κληρονομιά του πάπα Φραγκίσκου γίνεται σεβαστή».

«Αυτή ήταν η επιθυμία του, να δημιουργήσει καλές σχέσεις μεταξύ όλων των λαών, όλων των θρησκειών, και ειδικά υπέρ των παιδιών που βρίσκονται σε μια πολύ, πολύ δύσκολη κατάσταση».

Δραματική η κατάσταση στη Γάζα

Ένα σύντομο βίντεο που κυκλοφόρησε το Βατικανό μετά το θάνατο του πάπα Φραγκίσκου έδειξε τη στενή σχέση του με τη μικρή χριστιανική κοινότητα της Γάζας, πολλούς από τους οποίους γνώριζε ονομαστικά. Μπορεί να τον δει κανείς να συνομιλεί με ιερείς στην Εκκλησία της Αγίας Οικογένειας στην πόλη της Γάζας.

Αφού ξέσπασε ο πόλεμος μετά τις αιματηρές επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, πολλοί εκτοπισμένοι χριστιανοί βρήκαν καταφύγιο στην εκκλησία. Ο πάπας συνήθιζε να τηλεφωνεί σχεδόν κάθε βράδυ για να ενημερωθεί για την κατάστασή τους και να μιλήσει με διάφορα μέλη της ενορίας.

Στο πασχαλινό του μήνυμα πέρυσι – την τελευταία του δημόσια εμφάνιση – ο πάπας Φραγκίσκος επανέλαβε την έκκλησή του για ειρήνη και κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Με τα λόγια του να διαβάζονται από έναν βοηθό του, είπε: «Η φοβερή σύγκρουση συνεχίζει να προκαλεί θάνατο και καταστροφή και να δημιουργεί μια δραματική ανθρωπιστική κατάσταση».

Δύο χρόνια σύγκρουσης στη Γάζα έχουν αποδυναμώσει σοβαρά το σύστημα υγείας της Γάζας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), μόνο το ήμισυ όλων των νοσοκομείων λειτουργεί εν μέρει και η εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη είναι σε μεγάλο βαθμό μη διαθέσιμη.

Από την έναρξη της εκεχειρίας τον Οκτώβριο, οι εργασίες για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης και την αύξηση των ιατρικών προμηθειών και υπηρεσιών προχωρούν με αργούς ρυθμούς. Ο ΠΟΥ αναφέρει ότι περίπου 18.500 άτομα, μεταξύ των οποίων 4.000 παιδιά, βρίσκονται σε λίστες αναμονής για ιατρική διακομιδή, σε πολλές περιπτώσεις για θεραπεία που θα σώσει τη ζωή τους.

Με πληροφορίες από BBC