ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Οδησσός: Μεγάλη φωτιά σε τουρκικό ferry boat μετά από πλήγμα 

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέδωσε την επίθεση στη Ρωσία

The LiFO team
The LiFO team
Οδησσός: Μεγάλη φωτιά σε τουρκικό ferry boat μετά από πλήγμα  Facebook Twitter
Φωτ: Zelensky / Telegram
0

Πυρκαγιά ξέσπασε σε τουρκικό οχηματαγωγό πλοίο (ferry boat) που βρισκόταν αγκυροβολημένο στο ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού, έπειτα από πλήγμα που σημειώθηκε την Παρασκευή, λίγες ώρες μετά την κατάπλευσή του.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου Cenk T ανακοίνωσε ότι το χτύπημα σημειώθηκε στις 16.00 τοπική ώρα, λίγο αφότου το πλοίο είχε δέσει στο λιμάνι Τσόρνομορσκ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο στη γραμμή Καράσου–Οδησσού, μεταφέροντας «βασικά τρόφιμα».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέδωσε την επίθεση στη Ρωσία, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει σχολιάσει επισήμως το περιστατικό. Σε ανάρτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε λόγο για πλήγμα σε πολιτικό πλοίο χωρίς στρατιωτική αξία.

Σύμφωνα με την εταιρεία, αμέσως μετά το χτύπημα εκδηλώθηκε φωτιά στο μπροστινό τμήμα του πλοίου και ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης, με τη συνδρομή του πληρώματος, της πυροσβεστικής του λιμανιού και ρυμουλκών. Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή απώλειες μεταξύ των μελών του πληρώματος.

Βίντεο που δημοσιοποίησε ο Ζελένσκι μέσω Telegram δείχνει τις προσπάθειες κατάσβεσης μεγάλης πυρκαγιάς στο κατάστρωμα του πλοίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά την οποία υποστήριξε ότι μια περιορισμένη κατάπαυση του πυρός, με επίκεντρο τις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τα λιμάνια, θα μπορούσε να συμβάλει στη σταθεροποίηση της κατάστασης. Η Μόσχα έχει μέχρι σήμερα απορρίψει όλες τις εκκλήσεις για εκεχειρία.

Η Ρωσία έχει προειδοποιήσει ότι θα επιχειρήσει να «αποκόψει την Ουκρανία από τη θάλασσα», σε απάντηση στις επιθέσεις ουκρανικών θαλάσσιων drones εναντίον δεξαμενόπλοιων του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», που φέρονται να χρησιμοποιούνται για τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε συμφωνία που θα διασφαλίζει «την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την αναστολή επιθέσεων σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές», ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση στη Μαύρη Θάλασσα. Παράλληλα, επανέλαβε την ανάγκη «άμεσου τερματισμού του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».

Η Τουρκία επιχειρεί να διατηρήσει ισορροπίες με τα δύο εμπόλεμα μέρη από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022. Παράλληλα, ελέγχει τα Στενά του Βοσπόρου, κρίσιμη δίοδο για τις εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών και ρωσικού πετρελαίου προς τη Μεσόγειο.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ουκρανία ΗΠΑ ΕΕ

Διεθνή / Ουκρανία: Το σχέδιο των ΗΠΑ προβλέπει ένταξη στην ΕΕ το 2027 - Οι Ευρωπαίοι αντιδρούν

Η ένταξη από την 1η Ιανουαρίου 2027 «προβλέπεται, αλλά παραμένει αντικείμενο διαπραγμάτευσης», με την Ουάσινγκτον να τάσσεται υπέρ της επίσπευσης, όπως αναφέρει πηγή με γνώση των συνομιλιών
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Η σκιά του πολέμου επιστρέφει στην Ευρώπη»: Η Βρετανία προετοιμάζει την κοινωνία για ενδεχόμενο πόλεμο

Διεθνή / «Η σκιά του πολέμου επιστρέφει στην Ευρώπη»: Η Βρετανία προετοιμάζει την κοινωνία για ενδεχόμενο πόλεμο

«Εξετάζουμε τι σημαίνει μια σύγκρουση για ολόκληρη την κοινωνία και ποιος είναι ο ρόλος του καθενός» δήλωσε ο Βρετανός υφυπουργός Άμυνας αρμόδιος για τις ένοπλες δυνάμεις
THE LIFO TEAM
Ουκρανία ΗΠΑ ΕΕ

Διεθνή / Ουκρανία: Το σχέδιο των ΗΠΑ προβλέπει ένταξη στην ΕΕ το 2027 - Οι Ευρωπαίοι αντιδρούν

Η ένταξη από την 1η Ιανουαρίου 2027 «προβλέπεται, αλλά παραμένει αντικείμενο διαπραγμάτευσης», με την Ουάσινγκτον να τάσσεται υπέρ της επίσπευσης, όπως αναφέρει πηγή με γνώση των συνομιλιών
THE LIFO TEAM
Βασιλιάς Κάρολος: Ηχογράφησε μήνυμα όπου μιλά πρώτη φορά για τον καρκίνο

Διεθνή / Βασιλιάς Κάρολος: Ηχογράφησε μήνυμα όπου μιλά πρώτη φορά για τον καρκίνο

Αυτό θα αποτελέσει μια σπάνια ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του Βρετανού μονάρχη, ο οποίος υποβάλλεται σε θεραπεία από τότε που αποκάλυψε τη διάγνωσή του τον Φεβρουάριο του 2024
THE LIFO TEAM
 
 