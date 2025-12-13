Οδησσός: Μεγάλη φωτιά σε τουρκικό ferry boat μετά από πλήγμα 

Πυρκαγιά ξέσπασε σε τουρκικό οχηματαγωγό πλοίο (ferry boat) που βρισκόταν αγκυροβολημένο στο ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού, έπειτα από πλήγμα που σημειώθηκε την Παρασκευή, λίγες ώρες μετά την κατάπλευσή του.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου Cenk T ανακοίνωσε ότι το χτύπημα σημειώθηκε στις 16.00 τοπική ώρα, λίγο αφότου το πλοίο είχε δέσει στο λιμάνι Τσόρνομορσκ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο στη γραμμή Καράσου–Οδησσού, μεταφέροντας «βασικά τρόφιμα».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέδωσε την επίθεση στη Ρωσία, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει σχολιάσει επισήμως το περιστατικό. Σε ανάρτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε λόγο για πλήγμα σε πολιτικό πλοίο χωρίς στρατιωτική αξία.

Σύμφωνα με την εταιρεία, αμέσως μετά το χτύπημα εκδηλώθηκε φωτιά στο μπροστινό τμήμα του πλοίου και ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης, με τη συνδρομή του πληρώματος, της πυροσβεστικής του λιμανιού και ρυμουλκών. Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή απώλειες μεταξύ των μελών του πληρώματος.

Βίντεο που δημοσιοποίησε ο Ζελένσκι μέσω Telegram δείχνει τις προσπάθειες κατάσβεσης μεγάλης πυρκαγιάς στο κατάστρωμα του πλοίου.

🚨 🇹🇷TURKISH VESSEL STRUCK IN ODESA PORT



A 🇷🇺Russian missile hit the Turkish-made, Panama-flagged CENK-T cargo/passenger ship in Odesa, reportedly carrying generators.



The vessel belongs to Cenk RoRo and was en route from Karasu, Turkey to Sulina, Romania. Damage… pic.twitter.com/Mcz3TdAy44 — Info Room (@InfoR00M) December 12, 2025

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά την οποία υποστήριξε ότι μια περιορισμένη κατάπαυση του πυρός, με επίκεντρο τις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τα λιμάνια, θα μπορούσε να συμβάλει στη σταθεροποίηση της κατάστασης. Η Μόσχα έχει μέχρι σήμερα απορρίψει όλες τις εκκλήσεις για εκεχειρία.

Η Ρωσία έχει προειδοποιήσει ότι θα επιχειρήσει να «αποκόψει την Ουκρανία από τη θάλασσα», σε απάντηση στις επιθέσεις ουκρανικών θαλάσσιων drones εναντίον δεξαμενόπλοιων του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», που φέρονται να χρησιμοποιούνται για τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Ships in the ports of Odessa and Chornomorsk have been hit by missiles



▪️In the port of Odessa, a cargo ship was damaged and one person was injured. In the port of Chornomorsk, a ship flying the Turkish flag, which was transporting electric generators, was damaged, said… pic.twitter.com/4eANMx6yEu — Alma Gentil (@Chinoy200096633) December 12, 2025

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε συμφωνία που θα διασφαλίζει «την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την αναστολή επιθέσεων σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές», ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση στη Μαύρη Θάλασσα. Παράλληλα, επανέλαβε την ανάγκη «άμεσου τερματισμού του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».

Η Τουρκία επιχειρεί να διατηρήσει ισορροπίες με τα δύο εμπόλεμα μέρη από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022. Παράλληλα, ελέγχει τα Στενά του Βοσπόρου, κρίσιμη δίοδο για τις εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών και ρωσικού πετρελαίου προς τη Μεσόγειο.