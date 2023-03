Ο Τζέρεμι Ρένερ περπατά, μετά το ατύχημα με το εκχιονιστικό

Προχωρά η ανάρρωση του Τζέρεμι Ρένερ, μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε τον Ιανουάριο με εκχιονιστικό μηχάνημα.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα social media, ο Τζέρεμι Ρένερ περπατά σε διάδρομο έλλειψης βαρύτητας. «Είναι σαν να έχω μπαστούνι», ακούγεται να λέει, ενώ επιβεβαιώνει πως κάνει από μόνος του την κίνηση, ενώ το μηχάνημα μειώνει κατά 20% το βάρος του.

I now have to find OTHER things to occupy my time so my body can recover from my will. #minduful #intended #recovery pic.twitter.com/TuDFSMVJHY