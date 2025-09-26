ΔΙΕΘΝΗ
Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τη μεταβίβαση του TikTok σε Αμερικανούς επενδυτές

Το Κογκρέσο είχε υπερψηφίσει πέρσι νόμο που υποχρέωνε τη ByteDance να πουλήσει το TikTok σε αμερικανικά χέρια ή να σταματήσει να λειτουργεί στις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε την Πέμπτη εκτελεστικό διάταγμα που καθορίζει τους όρους μεταβίβασης του TikTok σε αμερικανικά χέρια, τερματίζοντας μήνες αβεβαιότητας γύρω από τη δημοφιλή εφαρμογή.

Η εφαρμογή θα αποσπαστεί από την κινεζική ByteDance και θα δημιουργηθεί νέα αμερικανική εταιρεία αξίας 14 δισ. δολαρίων, στην οποία οι Αμερικανοί επενδυτές θα κατέχουν το 80% και οι Κινέζοι λιγότερο από 20%.

Η νέα εταιρεία θα ελέγχεται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, με έξι Αμερικανούς ειδικούς σε θέματα κυβερνοασφάλειας και εθνικής ασφάλειας.

Επικεφαλής του σχήματος είναι η Oracle, η οποία θα αναλάβει τις υποδομές cloud και τη διαχείριση των δεδομένων χρηστών στις ΗΠΑ, ενώ θα αποκτήσει και την άδεια χρήσης του αλγορίθμου συστάσεων της εφαρμογής. Στο επενδυτικό σχήμα συμμετέχουν επίσης ο Ρούπερτ Μέρντοκ και ο Μάικλ Ντελ, CEO της Dell Computers.

«Μίλησα με τον πρόεδρο Σι και είπε “προχώρα”», δήλωσε ο Τραμπ, τονίζοντας: «Αυτό θα είναι αμερικανικής λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα». Πρόσθεσε μάλιστα ότι «οι νέοι άνθρωποι» τον παρακαλούσαν να «σώσει το TikTok».

Το Κογκρέσο είχε υπερψηφίσει πέρσι νόμο που υποχρέωνε τη ByteDance να πουλήσει το TikTok σε αμερικανικά χέρια ή να σταματήσει να λειτουργεί στις ΗΠΑ. Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε τον νόμο, ωστόσο ο Τραμπ είχε αναστείλει την εφαρμογή του με αλλεπάλληλα διατάγματα. Με τη νέα ρύθμιση, η πώληση θεωρείται «εγκεκριμένη αποεπένδυση» και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 120 ημέρες.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε έπειτα από διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Κίνας στη Μαδρίτη. Ο Κινέζος διαπραγματευτής Λι Τσενγκάνγκ επιβεβαίωσε το πλαίσιο, προειδοποιώντας ταυτόχρονα για «απόπειρες καταστολής» κινεζικών επιχειρήσεων.

Με περίπου 180 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ, το TikTok αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές στη χώρα, ενώ ο Τραμπ το έχει πιστώσει ακόμη και με ρόλο στη νίκη του στις εκλογές του 2024.

Με πληροφορίες από Guardian


 

