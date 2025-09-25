TV & MEDIA
TikTok: Πάνω από 4,5 εκατ. χρήστες στην Ελλάδα – Οι TikTokers που ξεχωρίζουν για το μοναδικό τους content

Το 64% των χρηστών δηλώνει ότι ανακαλύπτει νέα προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω TikTok, ποσοστό υψηλότερο από άλλες πλατφόρμες

Φωτ. Αρχείου: Unsplash
Το TikTok κατέγραψε νέο ορόσημο, με περισσότερους από 4,5 εκατομμύρια χρήστες στην Ελλάδα και πάνω από 200 εκατομμύρια σε ολόκληρη την Ευρώπη να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα κάθε μήνα. Η εφαρμογή έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς όχι μόνο για την ψυχαγωγία, αλλά και για τη δημιουργία περιεχομένου, την εκπαίδευση, τις νέες δεξιότητες και τη σύνδεση χρηστών με brands και υπηρεσίες.

Η ελληνική κοινότητα συνεχίζει να ξεχωρίζει με δημιουργούς που πειραματίζονται με νέες μορφές περιεχομένου:

  • Χαρά Κοντοχρήστου (@chara_kontochristou): Μέσα από POV βίντεο μοιράζεται στιγμιότυπα δουλειάς και την ιδιαίτερη σειρά «Αρχιτεκτονική για το παγωτό σου».
  • Αριάνα Παπαλεξόπουλος (@ariannapapalexopoulos): Ηθοποιός και συγγραφέας που αναδεικνύει με χιούμορ την ελληνική κουλτούρα στην Αμερική.
  • Marketing Parakalo (@marketingparakalo): Ο Kamil δίνει πρακτικές συμβουλές marketing με χιούμορ και αυθεντικότητα.
  • Travelwithme (@marw.mrg): Οι Μάρω και Γιώργος μοιράζονται ταξιδιωτικές εμπειρίες, γαστρονομία και tips για λιγότερο γνωσμένους προορισμούς.

TikTok: Από τις τάσεις στα πολιτιστικά φαινόμενα

Το TikTok έχει εξελιχθεί σε «εργοστάσιο τάσεων»:

  • Το 76% των χρηστών δηλώνει ότι μέσω της πλατφόρμας παρακολουθεί τι είναι δημοφιλές.
  • Το 33% παρακολούθησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 για πρώτη φορά μέσα από TikTok, ξεπερνώντας την τηλεόραση και το streaming.

Η πρωτοβουλία #BookTok αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για το διάβασμα, δίνοντας ορατότητα σε νέους δημιουργούς και συνεργασίες με εκδοτικούς οίκους.

Οι χρήστες ως πρεσβευτές των brands

Το 64% των χρηστών δηλώνει ότι ανακαλύπτει νέα προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω TikTok, ποσοστό υψηλότερο από άλλες πλατφόρμες. Παράλληλα, το 65% δηλώνει πιθανό να αγοράσει κάτι που είδε στην εφαρμογή. Η Avène, μεταξύ άλλων, έχει αξιοποιήσει στρατηγικά την πλατφόρμα, συνεργαζόμενη με δημιουργούς για αυθεντικό και θεσμικό περιεχόμενο.

Η πλατφόρμα δεν περιορίζεται πλέον στην ψυχαγωγία: έχει εξελιχθεί σε οικοσύστημα πολιτισμού και οικονομίας, όπου οι χρήστες παράγουν, επαναπροσδιορίζουν και μετατρέπουν το περιεχόμενο σε τάσεις και ευκαιρίες ανάπτυξης.

