TikTok: Πάνω από 4,5 εκατ. χρήστες στην Ελλάδα – Οι TikTokers που ξεχωρίζουν για το μοναδικό τους content

Το TikTok κατέγραψε νέο ορόσημο, με περισσότερους από 4,5 εκατομμύρια χρήστες στην Ελλάδα και πάνω από 200 εκατομμύρια σε ολόκληρη την Ευρώπη να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα κάθε μήνα. Η εφαρμογή έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς όχι μόνο για την ψυχαγωγία, αλλά και για τη δημιουργία περιεχομένου, την εκπαίδευση, τις νέες δεξιότητες και τη σύνδεση χρηστών με brands και υπηρεσίες.

Η ελληνική κοινότητα συνεχίζει να ξεχωρίζει με δημιουργούς που πειραματίζονται με νέες μορφές περιεχομένου:

Χαρά Κοντοχρήστου (@chara_kontochristou): Μέσα από POV βίντεο μοιράζεται στιγμιότυπα δουλειάς και την ιδιαίτερη σειρά «Αρχιτεκτονική για το παγωτό σου».

Αριάνα Παπαλεξόπουλος (@ariannapapalexopoulos): Ηθοποιός και συγγραφέας που αναδεικνύει με χιούμορ την ελληνική κουλτούρα στην Αμερική.

Marketing Parakalo (@marketingparakalo): Ο Kamil δίνει πρακτικές συμβουλές marketing με χιούμορ και αυθεντικότητα.

Travelwithme (@marw.mrg): Οι Μάρω και Γιώργος μοιράζονται ταξιδιωτικές εμπειρίες, γαστρονομία και tips για λιγότερο γνωσμένους προορισμούς.

TikTok: Από τις τάσεις στα πολιτιστικά φαινόμενα

Το TikTok έχει εξελιχθεί σε «εργοστάσιο τάσεων»:

Το 76% των χρηστών δηλώνει ότι μέσω της πλατφόρμας παρακολουθεί τι είναι δημοφιλές.

Το 33% παρακολούθησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 για πρώτη φορά μέσα από TikTok, ξεπερνώντας την τηλεόραση και το streaming.

Η πρωτοβουλία #BookTok αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για το διάβασμα, δίνοντας ορατότητα σε νέους δημιουργούς και συνεργασίες με εκδοτικούς οίκους.

Οι χρήστες ως πρεσβευτές των brands

Το 64% των χρηστών δηλώνει ότι ανακαλύπτει νέα προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω TikTok, ποσοστό υψηλότερο από άλλες πλατφόρμες. Παράλληλα, το 65% δηλώνει πιθανό να αγοράσει κάτι που είδε στην εφαρμογή. Η Avène, μεταξύ άλλων, έχει αξιοποιήσει στρατηγικά την πλατφόρμα, συνεργαζόμενη με δημιουργούς για αυθεντικό και θεσμικό περιεχόμενο.

Η πλατφόρμα δεν περιορίζεται πλέον στην ψυχαγωγία: έχει εξελιχθεί σε οικοσύστημα πολιτισμού και οικονομίας, όπου οι χρήστες παράγουν, επαναπροσδιορίζουν και μετατρέπουν το περιεχόμενο σε τάσεις και ευκαιρίες ανάπτυξης.