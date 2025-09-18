ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ο Τραμπ θέλει να πάρει πίσω την αμερικανική στρατιωτική βάση στο Αφγανιστάν

Η βάση είναι στα χέρια των Ταλιμπάν, με τους οποίους ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει επίσημες διπλωματικές σχέσεις, αλλά έχουν υπάρξει συνομιλίες για ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Τραμπ θέλει να φτιάξει ξανά αμερικανική στρατιωτική βάση στο Αφγανιστάν Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
0

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπαινίχθηκε ότι εργάζεται για την επαναφορά αμερικανικής παρουσίας στη στρατιωτική βάση Bagram στο Αφγανιστάν, τέσσερα χρόνια μετά την χαοτική αποχώρηση των ΗΠΑ από τη χώρα, η οποία άφησε τη βάση στα χέρια των Ταλιμπάν.

Ο Τραμπ ανέπτυξε την ιδέα κατά τη διάρκεια της σημερινής κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, συνδέοντάς την με την ανάγκη των ΗΠΑ να αντισταθμίσουν τον κυριότερο αντίπαλό τους, την Κίνα.

«Προσπαθούμε να την πάρουμε πίσω», δήλωσε ο Τραμπ για τη βάση Bagram , απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το τέλος της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Παρότι χαρακτήρισε την πρότασή του «έκτακτη είδηση», ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφέρει ξανά παρόμοιες σκέψεις. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε ερωτήσεις σχετικά με το αν έχουν γίνει σχεδιασμοί από αυτόν ή το Πεντάγωνο για την επιστροφή στη βάση, η οποία υπήρξε κεντρική κατά τη διάρκεια του μακροβιότερου πολέμου των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Τραμπ είχε θέσει τους όρους για την αποχώρηση των ΗΠΑ μέσω συμφωνίας με τους Ταλιμπάν. Ο 20ετής πόλεμος έληξε υπό τη διοίκηση Μπάιντεν με την κατάρρευση της υποστηριζόμενης από τις ΗΠΑ κυβέρνησης, τη δολοφονία 13 Αμερικανών στρατιωτών και 170 άλλων και χιλιάδες Αφγανούς να συνωστίζονται στο αεροδρόμιο της Καμπούλ πριν την αναχώρηση των τελευταίων αμερικανικών αεροσκαφών.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι η παρουσία των ΗΠΑ στη βάση Bagram είναι στρατηγικά σημαντική λόγω της εγγύτητάς της στην Κίνα, τον μεγαλύτερο οικονομικό και στρατιωτικό ανταγωνιστή των ΗΠΑ. Παράλληλα, υπαινίχθηκε ότι οι Ταλιμπάν, που αντιμετωπίζουν οικονομική κρίση και εσωτερικές εντάσεις, ενδέχεται να επιτρέψουν την επιστροφή των αμερικανικών δυνάμεων.

Οι ΗΠΑ και οι Ταλιμπάν δεν έχουν επίσημες διπλωματικές σχέσεις, αλλά έχουν υπάρξει συνομιλίες για ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων. 

Με πληροφορίες από AP News

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Λωρίδα της Γάζας: Χωρίς

Διεθνή / Λωρίδα της Γάζας: Χωρίς τηλέφωνο και ίντερνετ καθώς ο ισραηλινός στρατός προελαύνει - «Είναι κακός οιωνός»

Η Παλαιστινιακή Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι υπηρεσίες της διακόπηκαν «λόγω της συνεχιζόμενης επίθεσης και της στοχοποίησης των κύριων διαδρομών του δικτύου»
LIFO NEWSROOM
Η αγωγή του Τραμπ εναντίον των New York Times για 15 δισ. δολάρια κρύβει κάτι σοβαρό

Διεθνή / Πώς ο Τραμπ, εμμονικά και ξεδιάντροπα, προσπαθεί να κατεδαφίσει τα κορυφαία media

Η αγωγή του Τραμπ εναντίον των «New York Times» για 15 δισ. δολάρια κρύβει μια άρρωστη εμμονή του με τα media. Θέλει να κατεδαφίσει ακόμη έναν ζωτικής σημασίας θεσμό και να αποδυναμώσει τη νομική προστασία των μέσων ενημέρωσης.
THE LIFO TEAM
Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών μιλά για «real estate bonanza» στη Γάζα εν μέσω βομβαρδισμών

Διεθνή / Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών μιλά για «real estate bonanza» στη Γάζα εν μέσω βομβαρδισμών

Οι δηλώσεις έγιναν ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν για δεύτερη ημέρα τις επιχειρήσεις στη Γάζα, με τον τοπικό απολογισμό να ξεπερνά τους 100 νεκρούς μέσα σε μία ημέρα μόνο στην πόλη της Γάζας
LIFO NEWSROOM
«Προσευχόμαστε να έρθει η βίζα πριν τον θάνατο» - Άγνωστο το μέλλον για τα βαριά τραυματισμένα παιδιά της Γάζας

Διεθνή / «Προσευχόμαστε να έρθει η βίζα πριν τον θάνατο» - Το άγνωστο μέλλον των βαριά τραυματισμένων παιδιών της Γάζας

Δεκάδες τραυματισμένα παιδιά από τη Γάζα βρίσκονται εγκλωβισμένα στην Αίγυπτο και «επικίνδυνα» μακριά από τη θεραπεία τους, μετά την αιφνίδια απαγόρευση του Τραμπ για την είσοδο Παλαιστινίων στις ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
 
 