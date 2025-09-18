Ο Τραμπ θέλει να πάρει πίσω την αμερικανική στρατιωτική βάση στο Αφγανιστάν

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπαινίχθηκε ότι εργάζεται για την επαναφορά αμερικανικής παρουσίας στη στρατιωτική βάση Bagram στο Αφγανιστάν, τέσσερα χρόνια μετά την χαοτική αποχώρηση των ΗΠΑ από τη χώρα, η οποία άφησε τη βάση στα χέρια των Ταλιμπάν.

Ο Τραμπ ανέπτυξε την ιδέα κατά τη διάρκεια της σημερινής κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, συνδέοντάς την με την ανάγκη των ΗΠΑ να αντισταθμίσουν τον κυριότερο αντίπαλό τους, την Κίνα.

«Προσπαθούμε να την πάρουμε πίσω», δήλωσε ο Τραμπ για τη βάση Bagram , απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το τέλος της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Παρότι χαρακτήρισε την πρότασή του «έκτακτη είδηση», ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφέρει ξανά παρόμοιες σκέψεις. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε ερωτήσεις σχετικά με το αν έχουν γίνει σχεδιασμοί από αυτόν ή το Πεντάγωνο για την επιστροφή στη βάση, η οποία υπήρξε κεντρική κατά τη διάρκεια του μακροβιότερου πολέμου των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Τραμπ είχε θέσει τους όρους για την αποχώρηση των ΗΠΑ μέσω συμφωνίας με τους Ταλιμπάν. Ο 20ετής πόλεμος έληξε υπό τη διοίκηση Μπάιντεν με την κατάρρευση της υποστηριζόμενης από τις ΗΠΑ κυβέρνησης, τη δολοφονία 13 Αμερικανών στρατιωτών και 170 άλλων και χιλιάδες Αφγανούς να συνωστίζονται στο αεροδρόμιο της Καμπούλ πριν την αναχώρηση των τελευταίων αμερικανικών αεροσκαφών.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι η παρουσία των ΗΠΑ στη βάση Bagram είναι στρατηγικά σημαντική λόγω της εγγύτητάς της στην Κίνα, τον μεγαλύτερο οικονομικό και στρατιωτικό ανταγωνιστή των ΗΠΑ. Παράλληλα, υπαινίχθηκε ότι οι Ταλιμπάν, που αντιμετωπίζουν οικονομική κρίση και εσωτερικές εντάσεις, ενδέχεται να επιτρέψουν την επιστροφή των αμερικανικών δυνάμεων.

Οι ΗΠΑ και οι Ταλιμπάν δεν έχουν επίσημες διπλωματικές σχέσεις, αλλά έχουν υπάρξει συνομιλίες για ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων.

Με πληροφορίες από AP News