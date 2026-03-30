ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ο Τραμπ σκέφτεται να καλέσει τις αραβικές χώρες να καλύψουν το κόστος του πολέμου στο Ιράν

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου δήλωσε πως ο Τραμπ θα αναφέρει περισσότερα για την ιδέα του στο μέλλον

ΙΡΑΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: EPA
0

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να καλέσει αραβικές χώρες να καλύψουν το κόστος του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε τη Δευτέρα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη για τον τερματισμό της σύγκρουσης εξελίσσονται θετικά.

Η Λέβιτ, ερωτηθείσα σε ενημέρωση των δημοσιογράφων, εάν οι αραβικές χώρες θα συνεισφέρουν οικονομικά, απάντησε ότι δεν θέλει να προτρέξει των δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου, σημειώνοντας ωστόσο πως πρόκειται για μια ιδέα που ο ίδιος ο Τραμπ επεξεργάζεται. 

«Πιστεύω ότι είναι κάτι που ο πρόεδρος θα ενδιαφερόταν πολύ να τους ζητήσει να κάνουν», είπε. «Είναι μια ιδέα που γνωρίζω ότι έχει και για την οποία θα ακούσετε περισσότερα από τον ίδιο».

Η ίδια ανέφερε ότι όσα λέει δημόσια η Τεχεράνη διαφέρουν από όσα μεταφέρει κατ’ ιδίαν στους Αμερικανούς αξιωματούχους, προσθέτοντας ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει σε ορισμένα σημεία με την Ουάσινγκτον.

«Παρά τη δημόσια ρητορική του καθεστώτος και τα ανακριβή δημοσιεύματα, οι συνομιλίες συνεχίζονται και εξελίσσονται καλά. Όσα λέγονται δημόσια διαφέρουν σαφώς από όσα μας μεταφέρονται ιδιωτικά», δήλωσε.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ενεργειακές εγκαταστάσεις και τα πηγάδια άντλησης πετρελαίου του Ιράν θα καταστραφούν ολοσχερώς αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, μετά τον χαρακτηρισμό των αμερικανικών ειρηνευτικών προτάσεων ως «μη ρεαλιστικών» από την Τεχεράνη και τις επιθέσεις με πυραύλους κατά του Ισραήλ.

«Αλλαγή καθεστώτος»

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη πηγαίνουν καλά και άφησε να εννοηθεί ότι έχει ήδη υπάρξει «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν.

«Έχουμε ήδη αλλαγή καθεστώτος, αν το δείτε, γιατί το ένα καθεστώς καταστράφηκε, εξοντώθηκε, είναι όλοι νεκροί. Το επόμενο καθεστώς είναι κατά κύριο λόγο επίσης νεκρό. Και το τρίτο καθεστώς – έχουμε να κάνουμε με διαφορετικούς ανθρώπους από οποιονδήποτε στο παρελθόν. Είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα», δήλωσε την Κυριακή στους δημοσιογράφους.

Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε τη Δευτέρα στην εκπομπή Good Morning America ότι, αν και θα ήταν θετικό να υπάρξει νέα ηγεσία στο Ιράν με πιο «λογικό όραμα» για το μέλλον, οι ΗΠΑ πρέπει να είναι προετοιμασμένες και για το ενδεχόμενο – ίσως και το πιθανότερο – αυτό να μην συμβεί.

Η Λέβιτ, απαντώντας σε ερώτηση για το πώς οι ΗΠΑ θα διασφαλίσουν ότι συνομιλούν με ανθρώπους που μπορούν να εφαρμόσουν μια συμφωνία, προειδοποίησε ότι όσα λέει ιδιωτικά το Ιράν θα δοκιμαστούν στην πράξη και ότι η Ουάσινγκτον θα φροντίσει να λογοδοτήσει η Τεχεράνη.

«Αν δεν το πράξουν, ο πρόεδρος έχει ήδη περιγράψει τις στρατιωτικές συνέπειες που θα αντιμετωπίσει το ιρανικό καθεστώς, αν δεν τηρήσει όσα ακούμε ιδιωτικά πίσω από κλειστές πόρτες», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΗΠΑ

Διεθνή / Νέες απειλές Τραμπ κατά Ιράν: «Θα καταστρέψουμε τις μονάδες ενέργειας» - «Δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση» απαντά η Τεχεράνη

«Αυτό που έχει προταθεί είναι μηνύματα που έχουμε λάβει μέσω μεσαζόντων, τα οποία υποδηλώνουν την επιθυμία των ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΠΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΚΑΡΑΚΑΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / Βενεζουέλα: Η αμερικανική πρεσβεία στο Καράκας ανοίγει ξανά επτά χρόνια μετά το κλείσιμό της

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διέκοψαν τις διπλωματικές σχέσεις με το Καράκας το 2019, λίγο αφότου έκριναν παράνομη την επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο μετά από εκλογές που θεωρήθηκαν ευρέως ότι αμαυρώθηκαν από νοθεία
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΗΠΑ

THE LIFO TEAM
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Διεθνή / «Ο πρίγκιπας Φίλιππος έπασχε από καρκίνο στο πάγκρεας», σύμφωνα με νέο βιβλίο που κυκλοφόρησε

Οι αποκαλύψεις που φέρεται να έκανε συγγραφέας, γνωστός κυρίως για βιβλία που αφορούν τη βασιλική οικογένεια - Τι έγραψε για «την τελευταία νύχτα του Φιλίππου»;
THE LIFO TEAM
 
 