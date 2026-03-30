Ο Τραμπ σκέφτεται να καλέσει τις αραβικές χώρες να καλύψουν το κόστος του πολέμου στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να καλέσει αραβικές χώρες να καλύψουν το κόστος του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε τη Δευτέρα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη για τον τερματισμό της σύγκρουσης εξελίσσονται θετικά.

Η Λέβιτ, ερωτηθείσα σε ενημέρωση των δημοσιογράφων, εάν οι αραβικές χώρες θα συνεισφέρουν οικονομικά, απάντησε ότι δεν θέλει να προτρέξει των δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου, σημειώνοντας ωστόσο πως πρόκειται για μια ιδέα που ο ίδιος ο Τραμπ επεξεργάζεται.

«Πιστεύω ότι είναι κάτι που ο πρόεδρος θα ενδιαφερόταν πολύ να τους ζητήσει να κάνουν», είπε. «Είναι μια ιδέα που γνωρίζω ότι έχει και για την οποία θα ακούσετε περισσότερα από τον ίδιο».

Η ίδια ανέφερε ότι όσα λέει δημόσια η Τεχεράνη διαφέρουν από όσα μεταφέρει κατ’ ιδίαν στους Αμερικανούς αξιωματούχους, προσθέτοντας ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει σε ορισμένα σημεία με την Ουάσινγκτον.

«Παρά τη δημόσια ρητορική του καθεστώτος και τα ανακριβή δημοσιεύματα, οι συνομιλίες συνεχίζονται και εξελίσσονται καλά. Όσα λέγονται δημόσια διαφέρουν σαφώς από όσα μας μεταφέρονται ιδιωτικά», δήλωσε.

.@PressSec on talks with Iran: "Despite all of the public posturing you hear from the regime, and false reporting, talks are continuing and going well. What is said publicly is, of course, much different than what's being communicated to us privately." pic.twitter.com/u3NAy15TAT — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 30, 2026

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ενεργειακές εγκαταστάσεις και τα πηγάδια άντλησης πετρελαίου του Ιράν θα καταστραφούν ολοσχερώς αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, μετά τον χαρακτηρισμό των αμερικανικών ειρηνευτικών προτάσεων ως «μη ρεαλιστικών» από την Τεχεράνη και τις επιθέσεις με πυραύλους κατά του Ισραήλ.

«Αλλαγή καθεστώτος»

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη πηγαίνουν καλά και άφησε να εννοηθεί ότι έχει ήδη υπάρξει «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν.

«Έχουμε ήδη αλλαγή καθεστώτος, αν το δείτε, γιατί το ένα καθεστώς καταστράφηκε, εξοντώθηκε, είναι όλοι νεκροί. Το επόμενο καθεστώς είναι κατά κύριο λόγο επίσης νεκρό. Και το τρίτο καθεστώς – έχουμε να κάνουμε με διαφορετικούς ανθρώπους από οποιονδήποτε στο παρελθόν. Είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα», δήλωσε την Κυριακή στους δημοσιογράφους.

Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε τη Δευτέρα στην εκπομπή Good Morning America ότι, αν και θα ήταν θετικό να υπάρξει νέα ηγεσία στο Ιράν με πιο «λογικό όραμα» για το μέλλον, οι ΗΠΑ πρέπει να είναι προετοιμασμένες και για το ενδεχόμενο – ίσως και το πιθανότερο – αυτό να μην συμβεί.

Η Λέβιτ, απαντώντας σε ερώτηση για το πώς οι ΗΠΑ θα διασφαλίσουν ότι συνομιλούν με ανθρώπους που μπορούν να εφαρμόσουν μια συμφωνία, προειδοποίησε ότι όσα λέει ιδιωτικά το Ιράν θα δοκιμαστούν στην πράξη και ότι η Ουάσινγκτον θα φροντίσει να λογοδοτήσει η Τεχεράνη.

«Αν δεν το πράξουν, ο πρόεδρος έχει ήδη περιγράψει τις στρατιωτικές συνέπειες που θα αντιμετωπίσει το ιρανικό καθεστώς, αν δεν τηρήσει όσα ακούμε ιδιωτικά πίσω από κλειστές πόρτες», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Reuters