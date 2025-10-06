ΔΙΕΘΝΗ
Γκίσλεϊν Μάξγουελ: Απορρίφθηκε η έφεση της - Δεν ακυρώνεται η καταδίκη της

Η καταδικασμένη συνεργάτιδα του Τζέφρι Έπσταϊν υποστήριζε ότι έπρεπε να απαλλαγεί, επειδή ο Έπσταϊν είχε συνάψει το 2008 συμφωνία με τις αρχές που τον Proστάτευε από περαιτέρω δίωξη.

Φωτ: EPA, αρχείου
Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών απέρριψε την έφεση της Γκισλέιν Μάξγουελ, πρώην συντρόφου του χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν, η οποία ζητούσε να ακυρωθεί η καταδίκη της με το επιχείρημα ότι έπρεπε να προστατεύεται από συμφωνία που είχε συνάψει ο Έπσταϊν με τις ομοσπονδιακές αρχές.

Η Μάξγουελ καταδικάστηκε το 2022 σε 20 χρόνια ομοσπονδιακής φυλάκισης για τη συμμετοχή της στο δίκτυο σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικων κοριτσιών που είχε οργανώσει ο Έπσταϊν. Στην προσφυγή της προς το Ανώτατο Δικαστήριο, η οποία κατατέθηκε τον Απρίλιο, υποστήριζε ότι έπρεπε να καλύπτεται από τη συμφωνία μη δίωξης (non-prosecution agreement) που είχε εξασφαλίσει ο Έπσταϊν όταν δήλωσε ένοχος στη Φλόριντα το 2008.

Η υπόθεση της, ωστόσο, εκδικάστηκε από εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη. Το Εφετείο της 2ης Περιφέρειας είχε ήδη απορρίψει το αίτημά της, κρίνοντας ότι η συμφωνία της Φλόριντα δεν δεσμεύει τις αρχές άλλης πολιτείας.

«Είμαστε, φυσικά, βαθιά απογοητευμένοι που το Ανώτατο Δικαστήριο αρνήθηκε να εξετάσει την υπόθεση της Γκισλέιν Μάξγουελ», δήλωσε ο δικηγόρος της, Ντέιβιντ Όσκαρ Μάρκους. «Αλλά ο αγώνας δεν τελείωσε. Παραμένουν σοβαρά νομικά και πραγματικά ζητήματα, και θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε κάθε διαθέσιμη νομική οδό ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Ο Έπσταϊν είχε δηλώσει ένοχος το 2008 για υποθέσεις μαστροπείας στη Φλόριντα, ενώ το 2019 του ασκήθηκαν ομοσπονδιακές κατηγορίες για διακίνηση ανήλικων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Έβαλε τέλος στη ζωή του στη φυλακή έναν μήνα αργότερα.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης, που υπερασπίστηκε τις καταδίκες της Μάξγουελ ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου, ανέφερε σε υπόμνημά του ότι «η Μάξγουελ δεν ήταν μέρος της σχετικής συμφωνίας· μόνο ο Έπσταϊν και η εισαγγελία της Φλόριντα ήταν συμβαλλόμενοι».

Πρόσφατα, η Μάξγουελ είχε μεταφερθεί σε σωφρονιστικό ίδρυμα χαμηλής ασφαλείας, έπειτα από συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης. Κατά τη συνάντηση αυτή, φέρεται να δήλωσε ότι δεν είχε δει ποτέ τίποτα ακατάλληλο στη φιλία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Έπσταϊν, ούτε είχε ακούσει κατηγορίες για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Το θέμα επανήλθε στην επικαιρότητα καθώς Ρεπουμπλικανοί βουλευτές ζητούν περισσότερη διαφάνεια στην υπόθεση Έπσταϊν. Τον περασμένο μήνα, η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής δημοσιοποίησε δεκάδες χιλιάδες σελίδες εγγράφων από την υπόθεση Έπσταϊν. Ανάμεσά τους υπήρχε και μια σημείωση με το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ, μέρος συλλογής επιστολών που είχαν προσφερθεί στον Έπσταϊν για τα 50ά του γενέθλια. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι έγραψε τη συγκεκριμένη επιστολή.

Με πληροφορίες από CNN

