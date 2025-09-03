ΔΙΕΘΝΗ

Διεθνή

Θύματα του Έπσταϊν στο Καπιτώλιο: «Ξέρουμε τα ονόματα» – Σκληρή πίεση στην κυβέρνηση Τραμπ για πλήρη διαφάνεια

Οι επιζήσασες δηλώνουν ότι δεν θα σταματήσουν να μιλούν μέχρι να έρθει στο φως το πλήρες εύρος του κυκλώματος

LifO Newsroom
Θύματα του Έπσταϊν στο Καπιτώλιο: «Ξέρουμε τα ονόματα» – Σκληρή πίεση στην κυβέρνηση Τραμπ για πλήρη διαφάνεια
Η Annie Farmer διαβάζει δήλωση της αδελφής της, Maria Farmer, επιζήσασας του Jeffrey Epstein, στη διάρκεια συγκέντρωσης υποστήριξης των θυμάτων του ατιμασμένου χρηματιστή και διακινητή σεξουαλικής εκμετάλλευσης Jeffrey Epstein, έξω από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ/ Φωτ.: Getty Imaged
Ομάδα γυναικών που κακοποιήθηκαν από τον Τζέφρι Έπσταϊν συγκεντρώθηκε στο Καπιτώλιο την Τετάρτη, απαιτώντας από την κυβέρνηση Τραμπ να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα αρχεία που σχετίζονται με την υπόθεση του διαβόητου χρηματιστή και καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα.

Η συνέντευξη Τύπου οργανώθηκε από τον Δημοκρατικό βουλευτή Ρο Κάνα (Καλιφόρνια) και τον Ρεπουμπλικανό Τόμας Μάσι (Κεντάκι), σε μια σπάνια επίδειξη διακομματικής ενότητας. Οι δύο πολιτικοί είχαν προαναγγείλει μια «εκρηκτική» εμφάνιση.

Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής έδωσε στη δημοσιότητα πάνω από 33.000 σελίδες εγγράφων που παρέλαβε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μετά από κλήτευση στις αρχές Αυγούστου. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη ανάρτηση αρχείων του Έπσταϊν από νομοθετικό όργανο — ωστόσο μεγάλο μέρος του υλικού αφορά ήδη γνωστές καταθέσεις και δημόσια έγγραφα.

Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί βουλευτές αναγνώρισαν ότι, αν και τα αρχεία περιλαμβάνουν νέες εικόνες και βίντεο από έρευνες και συνεντεύξεις, οι αρχές εξακολουθούν να αποκρύπτουν κρίσιμες πληροφορίες.

«Θα φτιάξουμε εμείς τη λίστα»

Η επιζήσασα Λίζα Φίλιπς κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ ότι αρνείται την ύπαρξη «λίστας πελατών» του Έπσταϊν . «Ξέρουμε τα ονόματα. Πολλές από εμάς κακοποιηθήκαμε από αυτούς», είπε, προαναγγέλλοντας ότι οι ίδιες οι γυναίκες θα συντάξουν δικό τους κατάλογο δραστών από τον κύκλο του Έπσταϊν .

Η Τερέζα Χελμ και η Λιζ Στάιν, επίσης επιζήσασες, στάθηκαν μπροστά στις κάμερες και μίλησαν για πρώτη φορά δημόσια, ενώ πλήθος υποστηρικτών συγκεντρώθηκε έξω από το Καπιτώλιο.

«27 χρόνια νόμιζα ότι ήμουν η μόνη»

Συγκλονιστική ήταν η μαρτυρία της Jess Michaels: «Για 27 χρόνια πίστευα ότι ήμουν η μόνη που βίασε ο Έπσταϊν . Αυτό είναι η δύναμη: οι επιζήσασες ενωμένες, αρνούμαστε να μας αποσιωπήσουν».

Η υπόθεση Έπσταϊν συνεχίζει να σκιάζει το πολιτικό σκηνικό στην Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, και ο επικεφαλής της Επιτροπής Εποπτείας, Τζέιμς Κόμερ, συναντήθηκαν με θύματα την Τρίτη, δεσμευόμενοι να πιέσουν για περαιτέρω αποχαρακτηρισμό των αρχείων.

Από την πλευρά τους, οι επιζήσασες δηλώνουν ότι δεν θα σταματήσουν να μιλούν μέχρι να έρθει στο φως το πλήρες εύρος του κυκλώματος.

Με πληροφορίες από Newsweek

Διεθνή

