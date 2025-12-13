Ο Λευκός Οίκος ξαναγράφει την ιστορία των νομισμάτων με το πρόσωπο του Τραμπ σε δολάριο

Τον νέο σχεδιασμό για την κυκλοφορία των αμερικανικών νομισμάτων υπέβαλε το υπουργείο Οικονομικών και του Νομισματοκοπείου (US Mint) των ΗΠΑ, και μεταξύ των προσώπων που ξεχωρίζουν, είναι αυτό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανατρέποντας παγιωμένες παραδόσεις δεκαετιών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών και του Νομισματοκοπείου (US Mint), το 2026 -χρονιά που συμπίπτει με τα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ- θα κυκλοφορήσει νόμισμα του ενός δολαρίου με την απεικόνιση του εν ενεργεία προέδρου. Πρόκειται για μια ιστορική εξαίρεση, καθώς εδώ και πάνω από έναν αιώνα αποφεύγεται συστηματικά η απεικόνιση ζώντων ή εν ενεργεία προέδρων σε αμερικανικά νομίσματα.

Την ίδια στιγμή, εγκαταλείπονται σχέδια που είχαν προταθεί τα προηγούμενα χρόνια και αφορούσαν θεματικά κέρματα αφιερωμένα στην κατάργηση της δουλείας, το δικαίωμα ψήφου των γυναικών και το Κίνημα Πολιτικών Δικαιωμάτων.

Τραμπ: Οι «εθνοπατέρες μονοπωλούν»

Το Νομισματοκοπείο ανακοίνωσε τα τελικά σχέδια για τα επετειακά νομίσματα (quarters) των 250 χρόνων, τα οποία επικεντρώνονται σχεδόν αποκλειστικά σε λευκούς άνδρες του 18ου και 19ου αιώνα και σε γεγονότα της ίδρυσης του αμερικανικού κράτους:

Τζορτζ Ουάσινγκτον και η Αμερικανική Επανάσταση

Τόμας Τζέφερσον και η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας

Τζέιμς Μάντισον και το Σύνταγμα

Αβραάμ Λίνκολν και ο λόγος του στο Γκέτισμπεργκ

Οι Προσκυνητές και το Mayflower Compact

Όπως ανέφερε η υπηρεσιακή διευθύντρια του Νομισματοκοπείου, τα σχέδια «αφηγούνται το ταξίδι της Αμερικής προς μια πιο τέλεια ένωση». Ωστόσο, το ίδιο το Mint παραδέχθηκε ότι αντικαθιστούν προτάσεις που είχαν κατατεθεί επί Μπάιντεν και αφορούσαν την κατάργηση της δουλείας, τη γυναικεία ψήφο και τα πολιτικά δικαιώματα.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν έκρυψαν τη πολιτική διάσταση της επιλογής, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ εγκαταλείπει πολιτικές «DEI και Critical Race Theory» υπέρ ενός αφηγήματος «πατριωτισμού και ευημερίας».

Τα νομίσματα που δεν θα κυκλοφορήσουν ποτέ

Οι προτάσεις που «κόπηκαν» είχαν επεξεργαστεί επί χρόνια από τη Διακομματική Συμβουλευτική Επιτροπή Νομισματοκοπίας. Μεταξύ άλλων περιλάμβαναν:

Νόμισμα για την κατάργηση της δουλείας με τον Φρέντερικ Ντάγκλας

Κέρμα για το κίνημα των σουφραζετών με σύνθημα «Votes for Women»

με σύνθημα «Votes for Women» Κέρμα για τα Πολιτικά Δικαιώματα με τη Ρούμπι Μπρίτζες, σύμβολο του αγώνα κατά του φυλετικού διαχωρισμού

Οι προτάσεις αυτές βασίζονταν σε νόμο που είχε υπογράψει ο ίδιος ο Τραμπ το 2021, ο οποίος προέβλεπε έως πέντε επετειακά νομίσματα με αναφορές και στη συμβολή των γυναικών στην αμερικανική ιστορία. Το Νομισματοκοπείο υποστηρίζει ότι η απαίτηση αυτή καλύπτεται από ένα νόμισμα του Mayflower, στο οποίο απεικονίζεται γυναίκα.

Το δολάριο με το πρόσωπο του Τραμπ θεωρείται το πιο αμφιλεγόμενο σχέδιο. Το US Mint παρουσίασε τρεις διαφορετικές εκδοχές, μία εκ των οποίων παραπέμπει ακόμη και στη γνωστή φωτογραφία σύλληψής του το 2023. Στην πίσω όψη εμφανίζονται παραλλαγές του αμερικανικού αετού.

Αν τελικά κυκλοφορήσει, θα είναι μόλις η δεύτερη φορά που ζωντανός πρόεδρος απεικονίζεται σε αμερικανικό νόμισμα. Η πρώτη ήταν το 1926, με τον Κάλβιν Κούλιτζ, ένα πείραμα που απέτυχε παταγωδώς: από το ένα εκατομμύριο νομίσματα, τα περισσότερα επιστράφηκαν και λιώθηκαν.

