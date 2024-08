Ο Τραμπ εκμεταλλεύεται την Τέιλορ Σουίφτ για τις εκλογές μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως υπαινίχθηκε ψευδώς ότι έχει την υποστήριξη της Τέιλορ Σουίφτ, δημοσιεύοντας ψεύτικες εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν τη διάσημη τραγουδίστρια και τους θαυμαστές της να τον υποστηρίζουν.

Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για την προεδρία ανήρτησε το μήνυμα "Αποδέχομαι!" συνοδευόμενο από τις εικόνες, οι οποίες είχαν ληφθεί από άλλους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλές από αυτές φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Η ανάρτηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους θαυμαστές της Σουίφτ, γνωστούς ως Swifties, οι οποίοι κατηγόρησαν τον Τραμπ για διασπορά παραπληροφόρησης. Η τραγουδίστρια δεν έχει υποστηρίξει κανέναν υποψήφιο αλλά το 2020 είχε υποστηρίξει τους Δημοκρατικούς και είχε επικρίνει τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της θητείας του ως προέδρου.

Who else wants Taylor Swift to sue Donald Trump?



🙋‍♀️ pic.twitter.com/eLOjlXF3b4