Ο Τραμπ έχρισε τον εαυτό του βασιλιά επειδή ακύρωσε τα διόδια στη Νέα Υόρκη

Ο Ντόναλντ Τραμπ φημίζεται, μεταξύ άλλων, για την αγάπη του σε οτιδήποτε χρυσό και τα παρελκόμενα που παραπέμπουν σε βασιλιάδες, είτε πρόκειται για μεγάλες στρατιωτικές παρελάσεις είτε για εξωφρενικούς χορούς εγκαινίων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, η οποία του ανήκει, ο Τραμπ δεν δίστασε να παρομοιάσει τον εαυτό του με βασιλιά, καθώς πανηγύριζε για την κίνηση της κυβέρνησής του να καταργήσει το πρόγραμμα διοδίων της Νέας Υόρκης: «Η τιμολόγηση κυκλοφοριακής συμφόρησης είναι νεκρή. Το Μανχάταν, και ολόκληρη η Νέα Υόρκη, έχει σωθεί. LONG LIVE THE KING!», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Λευκός Οίκος προχώρησε ένα βήμα παρακάτω, αναπαράγοντας το ίδιο μήνυμα στο Instagram και το Χ και απεικονίζοντας τον Τραμπ σαν βασιλιά. Συγκεκριμένα, οι σχετικές αναρτήσεις του Λευκού Οίκου συνοδεύονταν με ένα σκίτσο του Τραμπ που φοράει στέμμα σε εξώφυλλο περιοδικού που μοιάζει με το Time, αλλά ονομάζεται Τραμπ.

"CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!"

–President Donald J. Trump pic.twitter.com/IMr4tq0sMB