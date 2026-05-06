Axios: ΗΠΑ και Ιράν ένα βήμα πριν από συμφωνία για τερματισμό του πολέμου

Ο Λευκός Οίκος εμφανίζεται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία με το Ιράν για μονοσέλιδο μνημόνιο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου και έναρξη νέων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα

Φωτ. White House
Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε μια προκαταρκτική συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου.

Ο Λευκός Οίκος συγκεκριμένα, εκτιμά ότι βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου, αλλά και να ανοίξει τον δρόμο για πιο αναλυτικές διαπραγματεύσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι εξελίξεις θεωρούνται οι πιο προχωρημένες από την έναρξη της σύγκρουσης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία.

Το προσχέδιο φέρεται να περιλαμβάνει βασικές δεσμεύσεις, όπως προσωρινή παύση του ιρανικού εμπλουτισμού ουρανίου, χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων και σταδιακή αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων.

Παράλληλα, εξετάζονται ρυθμίσεις για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

ΗΠΑ - Ιράν: Σχέδιο 30 ημερών για εκεχειρία και πυρηνικές διαπραγματεύσεις

Το σχέδιο προβλέπει επίσης μια μεταβατική περίοδο 30 ημερών, κατά την οποία θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για μια πιο ολοκληρωμένη συμφωνία.

Σε αυτό το διάστημα, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σταδιακές αλλαγές, όπως η χαλάρωση ναυτικών περιορισμών, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών δεν αποκλείεται η επιστροφή σε στρατιωτικές ενέργειες ή αποκλεισμούς.

Ανοιχτά παραμένουν κρίσιμα ζητήματα, όπως η διάρκεια της αναστολής του εμπλουτισμού ουρανίου και το επίπεδο των διεθνών επιθεωρήσεων, με τις προτάσεις να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των δύο πλευρών.

Παρά την πρόοδο, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί, σημειώνοντας ότι παραμένει αβέβαιο αν η ιρανική ηγεσία μπορεί να καταλήξει σε κοινή γραμμή και να υπάρξει τελική συμφωνία.

