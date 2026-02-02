Ο Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος για συμφωνία ΗΠΑ–Κούβας, καθώς αυξάνει την πίεση

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε απευθείας επικοινωνία με την κυβέρνηση της Κούβα και ότι εκτιμά πως οι επαφές αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε συμφωνία, παρά το γεγονός ότι η Ουάσινγκτον σκληραίνει τη στάση της απέναντι στην Αβάνα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι συνομιλίες γίνονται με υψηλόβαθμους Κουβανούς αξιωματούχους και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο ή το χρονοδιάγραμμα των επαφών.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης. Μετά τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, βασικού συμμάχου της Κούβας, η κυβέρνηση Τραμπ έχει κλιμακώσει τις πιέσεις προς τη Χαβάνα. Ο ίδιος ο πρόεδρος έχει χαρακτηρίσει την Κούβα «αποτυχημένο» και «ασταθές κράτος», υποστηρίζοντας ότι έχει χάσει τη στήριξη του Καράκας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ουάσινγκτον έχει ήδη διακόψει τις ροές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα προς την Κούβα. Την Πέμπτη, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που ανοίγει τον δρόμο για την επιβολή δασμών, άγνωστου ύψους, σε χώρες που προμηθεύουν πετρέλαιο στην Αβάνα, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας.

Η κουβανική κυβέρνηση απαντά ότι η πολιτική αυτή ισοδυναμεί με προσπάθεια οικονομικής ασφυξίας. Σε μια χώρα που ήδη αντιμετωπίζει σοβαρή ενεργειακή κρίση, οι διακοπές ρεύματος γίνονται συχνότερες και οι ελλείψεις καυσίμων εντονότερες, με ουρές να σχηματίζονται καθημερινά στα πρατήρια.

Το Μεξικό θα στείλει ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα

Το Μεξικό ανακοίνωσε ότι θα αποστείλει την επόμενη εβδομάδα ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων και βασικών αγαθών. Η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε ότι η χώρα της θα κινηθεί ταυτόχρονα σε διπλωματικό επίπεδο, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση των παραδόσεων πετρελαίου για ανθρωπιστικούς λόγους.

Η Σεϊνμπάουμ προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη επιβολή δασμών σε χώρες που προμηθεύουν πετρέλαιο στην Κούβα θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, πλήττοντας άμεσα νοσοκομεία, την εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων και κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες.

Η ίδια διέψευσε ότι έχει συζητήσει το θέμα των εξαγωγών πετρελαίου με τον Τραμπ, απαντώντας σε σχετικούς ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου. Όπως είπε, το Μεξικό παραμένει αλληλέγγυο προς τον κουβανικό λαό, την ώρα που βρίσκεται και το ίδιο αντιμέτωπο με απειλές για δασμούς από τις ΗΠΑ, ενόψει και της επαναδιαπραγμάτευσης της τριμερούς εμπορικής συμφωνίας με τον Καναδάς.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο σκηνοθέτης του «Melania» εμφανίζεται σε φωτογραφίες με τον Επσταϊν



