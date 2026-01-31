Δανία: «Τραμπ, πες συγγνώμη!» ζήτησαν 10.000 διαδηλωτές για τις δηλώσεις περί Αφγανιστάν

Τουλάχιστον 10.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία, συμμετείχαν σήμερα σε σιωπηλή πορεία στην πρωτεύουσα της Δανίας, την Κοπεγχάγη για να καταδικάσουν δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με τις οποίες αμφισβήτησε τη συμβολή των συμμαχικών στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στον πόλεμο του Αφγανιστάν.

Η πορεία, που διοργανώθηκε από την Ένωση Δανών Βετεράνων, πραγματοποιήθηκε μέσα σε τσουχτερό κρύο και είχε έντονο συμβολικό χαρακτήρα. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του Τραμπ στις 22 Ιανουαρίου, όταν υποστήριξε ότι τα στρατεύματα των συμμάχων «παρέμεναν μακριά από τις γραμμές του μετώπου» κατά τη διάρκεια της 20ετούς σύγκρουσης στο Αφγανιστάν, σχόλια που προκάλεσαν οργή στη Δανία και σε άλλες χώρες.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, 44 δανικές σημαίες με τα ονόματα των πεσόντων Δανών στρατιωτών στο Αφγανιστάν τοποθετήθηκαν μπροστά από την αμερικανική πρεσβεία στην Κοπεγχάγη.

Δανία: Αυξήθηκαν οι σημαίες

Οι σημαίες αφαιρέθηκαν από την πρεσβεία την Τρίτη, κίνηση για την οποία ακολούθησε συγγνώμη. «Τρέφουμε βαθύ σεβασμό για τους Δανούς βετεράνους και τις θυσίες τους», ανέφερε σε ανάρτησή της, διευκρινίζοντας ότι τα παρτέρια ανήκουν στην πρεσβεία. Την Παρασκευή, ο ίδιος ο Αμερικανός πρέσβης επανατοποθέτησε τις 44 σημαίες.

Στη σημερινή κινητοποίηση επρόκειτο να προστεθούν 52 ακόμη σημαίες: 44 για τους νεκρούς στο Αφγανιστάν και οκτώ για Δανούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν στο Ιράκ.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Κάστελετ, την ιστορική ακρόπολη της πόλης, όπου πραγματοποιήθηκε σύντομη τελετή στο μνημείο των πεσόντων, πριν ξεκινήσει η πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία, σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων. Μπροστά στο κτίριο τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και κατατέθηκε στεφάνι με κόκκινα και λευκά λουλούδια.

Δανία: «Τραμπ, ζήτα συγγνώμη»

«Η διαδήλωση λέγεται “Χωρίς Λόγια”, γιατί πραγματικά δεν έχουμε λόγια για αυτό που νιώθουμε», δήλωσε στο AFP ο Σόρεν Κνούντσεν, αντιπρόεδρος της Ένωσης Βετεράνων. «Θέλουμε να πούμε στους Αμερικανούς ότι όσα είπε ο Τραμπ είναι προσβολή για εμάς και για τις αξίες που υπερασπιστήκαμε μαζί».

Στην κεφαλή της πορείας υψωνόταν μεγάλο κόκκινο πανό με τη φράση «Χωρίς Λόγια», ενώ σε πλακάτ διαδηλωτών -ακόμη και παιδιών- αναγραφόταν το σύνθημα «Τραμπ, ζήτα συγγνώμη!».

«Οι δηλώσεις του ήταν εξαιρετικά προσβλητικές», είπε ο Χένινγκ Άντερσεν, βετεράνος αποστολής του ΟΗΕ στην Κύπρο. «Έχω φίλους που πολέμησαν στο Αφγανιστάν. Κάποιοι τραυματίστηκαν και κουβαλούν ακόμη τα σημάδια του πολέμου. Ο Τραμπ μιλά χωρίς να γνωρίζει όλη την αλήθεια».

Παρά τις εντάσεις, η Δανία εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τις ΗΠΑ “στενότερο σύμμαχό” της, έχοντας συμμετάσχει ενεργά στο πλευρό των αμερικανικών δυνάμεων στον Πόλεμο του Κόλπου, αλλά και στις επιχειρήσεις σε Αφγανιστάν και Ιράκ — μια ιστορία στρατιωτικής συνεργασίας που, όπως κατέστη σαφές στην Κοπεγχάγη, οι βετεράνοι δεν δέχονται να αμφισβητείται.