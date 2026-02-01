Ιράν: «Μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία» λέει ο ΥΠΕΞ ενώ οι ΗΠΑ απειλούν με πλήγμα

Το Ιράν δηλώνει ότι βλέπει περιθώριο συμφωνίας με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό του πρόγραμμα, την ώρα που η Ουάσιγκτον δεν αποκλείει στρατιωτική επίθεση και ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ προειδοποιεί για περιφερειακό πόλεμο αν υπάρξει πλήγμα.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί είπε στο CNN ότι παραμένει «βέβαιος πως μπορούμε να πετύχουμε συμφωνία» με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι η Τεχεράνη «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην Ουάσιγκτον ως διαπραγματευτικό εταίρο και σημείωσε ότι οι επαφές γίνονται μέσω τρίτων χωρών της περιοχής, τις οποίες χαρακτήρισε χρήσιμες για «ουσιαστικές» συνομιλίες.

Αντίστοιχα αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους μέσα από το Air Force One ότι το Ιράν «μας μιλά, σοβαρά μας μιλά», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Αρνήθηκε επίσης να απαντήσει αν έχει αποφασίσει στρατιωτικό πλήγμα, λέγοντας ότι δεν μπορεί να μπει σε συγκεκριμένες πληροφορίες και ότι «πολύ μεγάλα, ισχυρά πλοία» κινούνται προς την περιοχή.

Ο Αραγτσί απέφυγε να δεσμευτεί για απευθείας συνομιλίες με Αμερικανούς διαπραγματευτές. Είπε ότι προτεραιότητα έχει «η ουσία των διαπραγματεύσεων» και όχι η μορφή τους. Ταυτόχρονα έθεσε ως βασικό όρο το πλαίσιο να περιοριστεί αποκλειστικά στο πυρηνικό πρόγραμμα, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο να τεθούν στο ίδιο τραπέζι το βαλλιστικό οπλοστάσιο του Ιράν ή οι περιφερειακές του συμμαχίες και ομάδες επιρροής, όπως οι Χούθι στην Υεμένη.

Ιράν: Η συμφωνία για τα πυρηνικά μπορεί να επιτευχθεί «σε σύντομο χρονικό διάστημα

«Ας μην μιλάμε για αδύνατα πράγματα», είπε, υποστηρίζοντας ότι μια συμφωνία που θα εγγυάται ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα μπορεί να επιτευχθεί «σε σύντομο χρονικό διάστημα». Σε αντάλλαγμα, η Τεχεράνη ζητά άρση των αμερικανικών κυρώσεων, οι οποίες πιέζουν την ιρανική οικονομία για πάνω από μία δεκαετία, καθώς και αναγνώριση του δικαιώματος εμπλουτισμού ουρανίου για ειρηνικούς σκοπούς.

Οι δηλώσεις του έγιναν ενώ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, υιοθέτησε πιο σκληρό τόνο. Από τέμενος στην Τεχεράνη προειδοποίησε ότι το Ιράν «δεν σκοπεύει να επιτεθεί σε καμία χώρα», αλλά θα απαντήσει «με αποφασιστικό πλήγμα» σε όποιον το χτυπήσει. Πρόσθεσε ότι αν οι ΗΠΑ «ξεκινήσουν πόλεμο», αυτός «θα είναι περιφερειακός».

Η πρόοδος προς επανεκκίνηση συνομιλιών δείχνει να σκοντάφτει σε δύο σημεία. Το Ιράν ζητά οι επαφές να περιοριστούν στο πυρηνικό, ενώ οι ΗΠΑ αρνούνται να μειώσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή.

Παράλληλα, πυκνώνουν οι περιφερειακές κινήσεις αποκλιμάκωσης. Το Σάββατο, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι, επισκέφθηκε την Τεχεράνη, ενώ υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιαν και τον Αιγύπτιο ηγέτη Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, με το Κάιρο να δηλώνει ότι συνεχίζει τις προσπάθειες για επιστροφή ΗΠΑ και Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Πεζεσκιαν φέρεται να είπε ότι το Ιράν δεν επιδιώκει πόλεμο και ότι μια σύγκρουση δεν θα ωφελούσε ούτε την Τεχεράνη ούτε την Ουάσιγκτον ούτε την περιοχή.

Στο εσωτερικό του Ιράν, η ένταση παραμένει υψηλή μετά τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου και τη βίαιη καταστολή τους. Ο Αραγτσί απέδωσε τα επεισόδια σε «τρομοκρατικά στοιχεία» που, όπως είπε, καθοδηγούνται από το εξωτερικό. Αρνήθηκε ότι υπάρχει σχέδιο εκτελέσεων διαδηλωτών και δήλωσε ότι τα δικαιώματα όσων συνελήφθησαν θα «τηρηθούν και θα διασφαλιστούν».

Με πληροφορίες από CNN

