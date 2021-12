Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι έκανε την ενισχυτική δόση του εμβολίου για τον κορωνοϊό και κάποιοι υποστηρικτές του γιούχαραν, σε εκδήλωση στο Χιούστον.

Ο πρώην πρόεδρος έκανε την αποκάλυψη στην τελευταία «στάση» του The History Tour, ομιλιών που έκανε με τον πρώην παρουσιαστή του Fox News, Μπιλ Ο’ Ράιλι.

«Τόσο ο πρόεδρος όσο κι εγώ είμαστε εμβολιασμένοι», είπε ο Ο’ Ράιλι και στη συνέχεια ρώτησε τον Τραμπ αν έχει κάνει την αναμνηστική δόση και εκείνος απάντησε καταφατικά. «Κι εγώ» είπε ο δημοσιογράφος και κάποιοι από το κοινό άρχισαν να γιουχάρουν.

«Μη, μη, μη» είπε επανειλημμένα ο Τραμπ στον κόσμο κουνώντας το χέρι του, ενώ σημείωσε ότι αντιδρούσε «μια πολύ μικρή ομάδα».

Στην ίδια εκδήλωση ο πρώην πρόεδρος για μια ακόμη φορά θέλησε να πάρει τα εύσημα για την ανάπτυξη των εμβολίων. Ακόμη, είπε στους υποστηρικτές του ότι εξυπηρετούν τους αντιπάλους όταν δείχνουν διστακτικότητα απέναντι στο εμβόλιο, ενώ τάχθηκε κατά της υποχρεωτικότητας.

«Δεν θα έπρεπε να υποχρεώνεστε να το κάνετε, όχι υποχρεωτικότητα. Αλλά πάρτε τα εύσημα», είπε ο Τραμπ στους υποστηρικτές του.

'You’re playing right into their hands' when you doubt the vaccine, President Trump says. pic.twitter.com/xJc7JTL0cR