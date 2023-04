«Ο Σωματοφύλακας»: Η στιγμή που διακόπτεται το μιούζικαλ, επειδή θεατές τραγουδούν

Η επιμονή κάποιων θεατών να τραγουδούν είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί παράσταση του μιούζικαλ «Ο Σωματοφύλακας», στο Μάντσεστερ, ενώ τελικά το θέατρο εκκενώθηκε, με τη συνδρομή της αστυνομίας.

Η Μέλοντι Θόρντον- η πρωταγωνίστρια και μέλος των Pussycat Dolls- προσπαθούσε να ερμηνεύσει το εμβληματικό τραγούδι του μιούζικαλ, το «I Will Always Love You». Όμως, τα φάλτσα κάποιων θεατών κάλυπταν τη φωνή της.

Κάποια στιγμή, τα φώτα άναψαν και η ασφάλεια απομάκρυνε δύο γυναίκες που ήταν στους θεατές. Στη συνέχεια, έφτασαν στο σημείο περιπολικά και το θέατρο εκκενώθηκε, καθώς η παράσταση διεκόπη οριστικά. Κάποιοι θεατές έγραψαν στα social media για καβγάδες στους διαδρόμους.

Νωρίτερα, στην πρώτη πράξη, η παράσταση του μιούζικαλ είχε διακοπεί ξανά, επειδή τραγουδούσαν θεατές. Όμως, το περιστατικό που συνέβη όταν η Θόρντον τραγουδούσε το «I Will Always Love You»- περίπου δέκα λεπτά πριν πέσει αυλαία- είχε ως συνέπεια να διακοπεί οριστικά η παράσταση, το βράδυ της Παρασκευής.

Rowdy audience members halted a performance of The Bodyguard musical in Manchester last night. More here: https://t.co/WzPf9fR9pD pic.twitter.com/D6A9IYFk9a — BBC North West (@BBCNWT) April 8, 2023

Πολλοί ήταν εκείνοι που με αναρτήσεις τους εξέφρασαν απογοήτευση για την αγένεια και την ασέβεια που έδειξε μέρος του κοινού στους συντελεστές του μιούζικαλ. Άλλοι σχολίασαν πως ήταν υπερβολική η απόφαση να διακοπεί το μιούζικαλ και να εκκενωθεί το θέατρο επειδή κάποιοι τραγουδούσαν.

I’m new to the world of theatre. But sad and disappointed tonight at the state of some peoples arrogance and disrespect while at a show.



Completely ruined #TheBodyguard, singing over the actors, to the point of them cancelling the show & police being called 🤦‍♂️😢 #Manchester pic.twitter.com/6pacRPKdqs — Karl Bradley (@KarlBradley_1) April 7, 2023

«Σέβομαι ότι πληρώσατε χρήματα και είμαι τόσο ευγνώμων για όλους όσοι σέβονται τους ανθρώπους στη σκηνή, που θέλουν να σας χαρίσουν ένα όμορφο σόου. Δεν μπορώ να μιλήσω για όσα συνέβησαν απόψε, δεν ξέρω όλες τις λεπτομέρειες», είπε η Μέλοντι Θόρντον σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram.

«Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε την παράσταση, προσπάθησα πραγματικά σκληρά. Ευχαριστώ όσους έδειξαν σεβασμό στους καλλιτέχνες και λυπάμαι πολύ για όσους δεν το έκαναν», συμπλήρωσε η πρωταγωνίστρια του «The Bodyguard».

Ο Έιντεν Κάλαχαν- που υποδύεται τον χαρακτήρα που έπαιξε ο Κέβιν Κόστνερ στην ταινία του 1992- χαρακτήρισε «αηδιαστική» τη συμπεριφορά κάποιων θεατών. «Θέλαμε να συνεχίσουμε, αλλά έγινε μεγάλο θέμα. Λυπάμαι πραγματικά για το κατά 99,9% εξαιρετικό κοινό γιατί το κατέστρεψαν λίγα άτομα που συμπεριφέρθηκαν άσχημα», έγραψε ακόμη στο Twitter.

«Δεν είναι καραόκε, θέλουμε ο κόσμος να διασκεδάζει και να απολαμβάνει τις ερμηνείες που πλήρωσε να δει», ανέφερε σε προηγούμενη ανάρτηση, σημειώνοντας πως όποιος πάει για να δει κάποιο αγώνα στο Άνφιλντ ή στο Γουίμπλεντον δεν παίζει ποδόσφαιρο ή τένις αντίστοιχα.