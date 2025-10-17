ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ο Sam Fender συνεργάζεται με τον Έλτον Τζον στο νέο τραγούδι «Talk to You»

Δεν μπορούσα να αντισταθώ – ήταν τόσο διασκεδαστικό να το παίξω. Αγαπώ πραγματικά τον Sam· είναι φίλος μου εδώ και πολλά χρόνια, και είναι απίστευτο να τον βλέπω να εξελίσσεται σε έναν καλλιτέχνη παγκόσμιας κλάσης» δήλωσε ο Έλτον Τζον

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Sam Fender συνεργάζεται με τον Έλτον Τζον στο νέο τραγούδι «Talk to You» Facebook Twitter
Φωτ: EPA, αρχείου
0

Μόλις μία ημέρα μετά τη βράβευσή του με το Mercury Prize 2025 για το άλμπουμ «People Watching», ο Sam Fender κυκλοφόρησε το νέο του τραγούδι «Talk to You», σε συνεργασία με τον Έλτον Τζον.

Το κομμάτι χαρακτηρίζεται από μια λαμπερή, μελωδική γραμμή πιάνου του John, που συνοδεύει τον δυναμικό ήχο του Fender. Στο ρεφρέν, ο καλλιτέχνης τραγουδά: «Just wanna talk to you / Wanna talk with my best friend / Wanna let go of everything that I carry», περιγράφοντας, όπως εξηγεί, «το τέλος μιας μακρόχρονης σχέσης — τη λύπη, τα λάθη και τα μαθήματα που αφήνει πίσω της».

«Είναι αυτό το συναίσθημα ότι χάνεις τον καλύτερό σου φίλο και πρέπει να το αποδεχθείς», είπε ο Fender. «Έπαιζα με το ριφ και σκέφτηκα πως χρειάζομαι έναν πραγματικά καλό πιανίστα. Και μετά είπα: "Ποιον καλύτερο μπορώ να καλέσω από τον Έλτον Τζον;"».

Η συνεργασία με τον Έλτον Τζον

Από την πλευρά του, ο Έλτον Τζον αποκάλυψε πως ο Fender τον κάλεσε ενώ δούλευε σε στούντιο στο δυτικό Λονδίνο: «Μου είπε ότι είχε γράψει ένα τραγούδι με ένα πιανιστικό ριφ που πίστευε πως θα μου ταίριαζε. Δεν μπορούσα να αντισταθώ – ήταν τόσο διασκεδαστικό να το παίξω. Αγαπώ πραγματικά τον Sam· είναι φίλος μου εδώ και πολλά χρόνια, και είναι απίστευτο να τον βλέπω να εξελίσσεται σε έναν καλλιτέχνη παγκόσμιας κλάσης».

Ο Fender βρίσκεται στην κορυφή της βρετανικής σκηνής ως ένας από τους πιο επιτυχημένους τραγουδοποιούς της γενιάς του. Ο τρίτος του δίσκος, «People Watching», κατέκτησε την κορυφή του UK Albums Chart, όπως και τα δύο προηγούμενά του, ενώ δύο τραγούδια του μπήκαν στο Top 10.

Το καλοκαίρι έδωσε συναυλίες σε στάδια του Λονδίνου και του Νιούκασλ, προτού αποσπάσει το Mercury Prize σε τελετή στη γενέτειρά του, όπου ξεπέρασε ονόματα όπως οι Pulp, CMAT και Fontaines D.C..

Με πληροφορίες από Guardian

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εκλογές Νέας Υόρκης: Σφοδρή σύγκρουση Μαμντάνι - Κουόμο στο πρώτο debate

Διεθνή / Εκλογές Νέας Υόρκης: Σφοδρή σύγκρουση Μαμντάνι - Κουόμο στο πρώτο debate

Σφοδρή αντιπαράθεση στην πρώτη τηλεμαχία για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης - Ο Ζοχράν Μαντάνι επιτίθεται στον Άντριου Κουόμο για διαφθορά και έλλειψη ενσυναίσθησης, ενώ η σύγκρουση για το Ισραήλ-Χαμάς προκαλεί έντονες αντιδράσεις
LIFO NEWSROOM
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο ενισχύει στρατό, πολιτοφυλακή - Οι ΗΠΑ στέλνουν όπλα και ειδικές δυνάμεις στην Καραϊβική

Διεθνή / Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο ενισχύει στρατό, οι ΗΠΑ στέλνουν όπλα και ειδικές δυνάμεις στην Καραϊβική

Η Βενεζουέλα ενισχύει στρατεύματα και πολιτοφυλακή, ενώ οι ΗΠΑ μεταφέρουν προηγμένα όπλα και ειδικές δυνάμεις στην Καραϊβική, αυξάνοντας την ένταση στην περιοχή
LIFO NEWSROOM
Ο συνιδρυτής του Reddit λέει ότι το διαδίκτυο είναι πλέον «νεκρό» καθώς τα bots ξεπερνούν τους ανθρώπους

Διεθνή / Ο συνιδρυτής του Reddit λέει ότι το διαδίκτυο είναι πλέον «νεκρό» καθώς τα bots ξεπερνούν τους ανθρώπους

Ο Οχανιάν υποστήριξε ότι η επόμενη γενιά των social media θα πρέπει να είναι «επαληθεύσιμα ανθρώπινη», βασισμένη σε «ζωντανό περιεχόμενο και αποδείξεις ζωής»
LIFO NEWSROOM
 
 