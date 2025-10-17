Ο Sam Fender συνεργάζεται με τον Έλτον Τζον στο νέο τραγούδι «Talk to You»

Μόλις μία ημέρα μετά τη βράβευσή του με το Mercury Prize 2025 για το άλμπουμ «People Watching», ο Sam Fender κυκλοφόρησε το νέο του τραγούδι «Talk to You», σε συνεργασία με τον Έλτον Τζον.

Το κομμάτι χαρακτηρίζεται από μια λαμπερή, μελωδική γραμμή πιάνου του John, που συνοδεύει τον δυναμικό ήχο του Fender. Στο ρεφρέν, ο καλλιτέχνης τραγουδά: «Just wanna talk to you / Wanna talk with my best friend / Wanna let go of everything that I carry», περιγράφοντας, όπως εξηγεί, «το τέλος μιας μακρόχρονης σχέσης — τη λύπη, τα λάθη και τα μαθήματα που αφήνει πίσω της».

«Είναι αυτό το συναίσθημα ότι χάνεις τον καλύτερό σου φίλο και πρέπει να το αποδεχθείς», είπε ο Fender. «Έπαιζα με το ριφ και σκέφτηκα πως χρειάζομαι έναν πραγματικά καλό πιανίστα. Και μετά είπα: "Ποιον καλύτερο μπορώ να καλέσω από τον Έλτον Τζον;"».

Η συνεργασία με τον Έλτον Τζον

Από την πλευρά του, ο Έλτον Τζον αποκάλυψε πως ο Fender τον κάλεσε ενώ δούλευε σε στούντιο στο δυτικό Λονδίνο: «Μου είπε ότι είχε γράψει ένα τραγούδι με ένα πιανιστικό ριφ που πίστευε πως θα μου ταίριαζε. Δεν μπορούσα να αντισταθώ – ήταν τόσο διασκεδαστικό να το παίξω. Αγαπώ πραγματικά τον Sam· είναι φίλος μου εδώ και πολλά χρόνια, και είναι απίστευτο να τον βλέπω να εξελίσσεται σε έναν καλλιτέχνη παγκόσμιας κλάσης».

Ο Fender βρίσκεται στην κορυφή της βρετανικής σκηνής ως ένας από τους πιο επιτυχημένους τραγουδοποιούς της γενιάς του. Ο τρίτος του δίσκος, «People Watching», κατέκτησε την κορυφή του UK Albums Chart, όπως και τα δύο προηγούμενά του, ενώ δύο τραγούδια του μπήκαν στο Top 10.

Το καλοκαίρι έδωσε συναυλίες σε στάδια του Λονδίνου και του Νιούκασλ, προτού αποσπάσει το Mercury Prize σε τελετή στη γενέτειρά του, όπου ξεπέρασε ονόματα όπως οι Pulp, CMAT και Fontaines D.C..

