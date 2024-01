Ο Ράσελ Κρόου ισχυρίζεται ότι είναι απόγονος του τελευταίου ανθρώπου που αποκεφαλίστηκε στην Αγγλία

Ο Ράσελ Κρόου ισχυρίστηκε ότι είναι απόγονος του τελευταίου ανθρώπου που εκτελέστηκε με αποκεφαλισμό στην Αγγλία.

Πρόκειται για έναν Ιακωβίτο που έζησε μια ζωή μέσα την «ίντριγκα». Με ανάρτησή του στο X, ο Ράσελ Κρόου είπε ότι η έρευνα για την καταγωγή του τού αποκάλυψε ότι είχε σχέση με τον Simon Fraser, τον 11ο Λόρδο Λόβατ, ο οποίος αποκεφαλίστηκε σε ηλικία 80 ετών το 1747 στον Πύργο του Λονδίνου για εσχάτη προδοσία.

Η εκτέλεση θεωρήθηκε τόσο σημαντική από τον βασιλιά Γεώργιο Β' που ο μονάρχης έστησε πρόσθετες κερκίδες για τους επιπλέον θεατές που ήθελαν να παρακολουθήσουν το γεγονός. Αλλά μια από αυτές τις πλατφόρμες λέγεται ότι κατέρρευσε λίγες στιγμές πριν από την εκτέλεση, σκοτώνοντας περίπου εννέα ανθρώπους. Ο θρύλος λέει ότι αυτό έκανε τον Fraser, που είχε το παρατσούκλι Old Fox, να γελάει την ώρα που το τσεκούρι έπεφτε και τον αποκεφάλιζε.

Ο Κρόου πρόσθεσε ότι «κυνηγούσα για να εντοπίσω τους Ιταλούς προγόνους μου για αρκετό καιρό. Λαογραφικά οικογενειακά παραμύθια και ορθογραφικά λάθη με είχαν κάνει να ταξιδεύω σε μια σειρά από λάθος μονοπάτια. Αποδεικνύεται ότι ο προπάππος μου, από την πλευρά της μητέρας μου, που ταξίδεψε στη Νέα Ζηλανδία το 1864, ήταν ο Luigi Ghezzi. Γεννήθηκε το 1829 στο Ascoli Piceno, Marche, ήταν γιος του Augestine και της Annunziata που γεννήθηκε στην Πάρμα. Ο Luigi εργαζόταν στην Αργεντινή, πήγε με μια βάρκα στην Ινδία, ναυάγησε και κατέληξε στο Κέιπ Τάουν. Εκεί γνώρισε και παντρεύτηκε τη Mary Ann Curtain και μετανάστευσαν στη Νέα Ζηλανδία».

Ο Ράσελ Κρόου σημείωσε ακόμα και κάτι άλλο που ήρθε πρόσφατα στο φως από την πλευρά της μητέρας του πατέρα του, όπως είπε «μέσω του John (Jock) Fraser (έφθασε στη Νέα Ζηλανδία το 1841) συνδεόμαστε οικογενειακά απευθείας με τον Simon Fraser, τον 11ο Λόρδο Λόβατ». Παρακίνησε δε, τους followers του να τον ψάξουν γιατί όπως είπε «είναι ιδιαίτερος. Ο Old Fox».

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο πρόγονός του ήταν «ο τελευταίος άνθρωπος που αποκεφάλισαν στον Πύργο του Λονδίνου. Ο θάνατός του στάθηκε η αφορμή για να επινοηθεί μια φράση. Προφανώς, έστησαν προσωρινές θέσεις για τους ευγενείς για να τον παρακολουθήσουν να πεθαίνει. Μία από τις πλατφόρμες αυτές κατέρρευσε με αποτέλεσμα τον θάνατο εννέα θεατών. Αυτό λίγο πριν τον θανατώσουν τον έκανε να γελάσει. Γελούσε ακόμα όταν η λεπίδα χτύπησε τον λαιμό του, γι' αυτό και προέκυψε η φράση «laughing his head of» σχολίασε ο Ράσελ Κρόου.

I’ve been on the hunt to track down my Italian forebears for quite some time. Folkloric family tales and misspelling had seen me travel on a number of wrong tracks.



Turns out my great great great grandfather, on my mother’s side, who travelled to NZ in 1864 was …