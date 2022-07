Ο πρώτος διαδικτυακός διαγωνισμός για την καλύτερη «χαίτη» στην Αυστραλία

Πιθανότατα δεν υπάρχει κανένας που να αγαπά τις «χαίτες» περισσότερο από τους συμμετέχοντες στο Mulletfest, οι οποίοι, για πρώτη φορά, θα διοργανώσουν έναν διαδικτυακό διαγωνισμό για το καλύτερο κούρεμα.

Το Mulletfest (φεστιβάλ... χαίτης) είναι μια ετήσια εκδήλωση που πραγματοποιείται στο Kurri Kurri και τιμά τα καλύτερα του στυλ «Business in the Front, Party in the Back». Ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 2018 και λειτουργεί δυναμικά εδώ και πέντε χρόνια.

Έχουν περιοδεύσει σε όλη τη χώρα από την πρωτεύουσα της χώρας μέχρι το Dubbo, το Alice Springs και αλλού, σε αναζήτηση του πιο εντυπωσιακού κουρέματος.

Στο Mulletfest διοργανώνουν διαγωνισμούς σε πολλές κατηγορίες, όπως «ακραίο», «διεθνές» και «καθημερινό» για να εξερευνήσουν και να αναδείξουν τα διαφορετικά σχήματα, μεγέθη και χρώματα.

Οι νεαροί Αυστραλοί μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε κατηγορίες για ηλικίες από μηδέν έως και 18 ετών.

Φέτος διοργανώνεται ο πρώτος αυστηρά διαδικτυακός διαγωνισμός, ο οποίος είναι ανοιχτός σε κάθε «φρεσκοκουρεμένο» στην Αυστραλία.

Οι συμμετοχές κλείνουν στις 31 Ιουλίου. Οι νικητές θα ανακοινωθούνo στις 20 Αυγούστου.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να ανεβάσουν μια φωτογραφία με το χτένισμά τους και να αφηγηθούν μια μικρή ιστορία για τη χαίτη τους, όπως, λόγου χάρη, πόσο καιρό την έχουν, για ποιόν λόγο την αγαπούν τόσο πολύ και άλλα.

Όλα γίνονται για λίγη διασκέδαση και για να συγκεντρωθούν χρήματα για το ίδρυμα The Mark Hughes Foundation.