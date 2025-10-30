Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ δικαιώθηκαν σε υπόθεση κατά του Paris Match για παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον δικαιώθηκαν σε προσφυγή που είχαν καταθέσει κατά του γαλλικού περιοδικού Paris Match, το οποίο είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες τους με τα παιδιά τους, τραβηγμένες από παπαράτσι στις Άλπεις.

Το περιοδικό, που ανήκει στον όμιλο LVMH, παραδέχτηκε ότι παραβίασε την ιδιωτική ζωή της οικογένειας και δημοσίευσε σχετική ανακοίνωση απολογίας. Σύμφωνα με τους δικηγόρους του ζεύγους, ο Ουίλιαμ και η Κέιτ προτίμησαν τη δημοσιοποίηση της παραδοχής του περιοδικού αντί για οποιαδήποτε χρηματική αποζημίωση.

«Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχουν δεσμευτεί να προστατεύουν τον ιδιωτικό χρόνο της οικογένειάς τους και να εξασφαλίζουν ότι τα παιδιά τους θα μεγαλώσουν χωρίς αδικαιολόγητη πίεση ή παρέμβαση», δήλωσε εκπρόσωπος του παλατιού του Κένσιγκτον.

Η απόφαση αποτελεί τη δεύτερη δικαστική νίκη του ζεύγους απέναντι σε γαλλικό μέσο ενημέρωσης. Το 2017, το περιοδικό Closer είχε κριθεί ένοχο για τη δημοσίευση τοπλες φωτογραφιών της Κέιτ από ιδιωτικές διακοπές το 2012 — μια υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση στη Βρετανία για τα όρια της δημοσιότητας και του Τύπου.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, διάδοχος του βρετανικού θρόνου και μεγαλύτερος γιος του βασιλιά Καρόλου, έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι θεωρεί την προστασία της ιδιωτικής ζωής της οικογένειάς του προσωπικό καθήκον, ειδικά μετά τον θάνατο της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, στο Παρίσι το 1997, όταν το αυτοκίνητό της καταδιώκονταν από φωτογράφους.

Το πριγκιπικό ζεύγος προσπαθεί να προσφέρει στα τρία παιδιά του —τον πρίγκιπα Τζορτζ (12 ετών), την πριγκίπισσα Σάρλοτ (10 ετών) και τον πρίγκιπα Λούις (7 ετών)— όσο το δυνατόν πιο κανονική και προστατευμένη καθημερινότητα, μακριά από την δημοσιότητα που συνοδεύει τη βασιλική οικογένεια.

