Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το τελεσίγραφο που φέρεται να έδωσε στις κόρες του Άντριου για τους τίτλους τους

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ φέρεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της πίεσης που ασκείται στον πρίγκιπα Άντριου, σχετικά με την απομάκρυνσή του από το Royal Lodge.

Η δημοσιογράφος Έμιλι Μέιτλις στο podcast της «The News Agents» αναφέρθηκε εκτενώς στις φήμες που θέλουν τον πρίγκιπα Ουίλιαμ να προέτρεψε τις ξαδέλφες του, πριγκίπισσα Βεατρίκη και πριγκίπισσα Ευγενία, να ενθαρρύνουν τον πατέρα τους να εγκαταλείψει το Royal Lodge.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τις προειδοποίησε πως σε διαφορετική περίπτωση, και οι δικοί τους τίτλοι θα μπορούσαν να επανεξεταστούν.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι Βρετανοί δημοσιογράφοι είχαν ειδοποιηθεί πως «κάτι θα συνέβαινε» στο Royal Lodge το βράδυ της Πέμπτης, γεγονός που οδήγησε ρεπόρτερ, ακόμη και ελικόπτερο του BBC, στο σημείο.

«Υπήρχε το ερώτημα αν, νωρίτερα μέσα στη μέρα, είχε γίνει μια συνάντηση ανάμεσα στον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τις πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, όπου ειπώθηκε: “Πρέπει να πείσετε τον πατέρα σας να φύγει από το Royal Lodge, αλλιώς θα αρχίσουμε να επανεξετάζουμε το καθεστώς των δικών σας τίτλων”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αυτή τη στιγμή τους επιτρέπεται να φέρουν τον τίτλο της πριγκίπισσας, αλλά, απ’ ότι καταλαβαίνουμε, ασκήθηκε πίεση του τύπου “ξέρετε, αυτό πρόκειται να συμβεί”. Είναι προφανές γιατί ο Άντριου, ως πατέρας, θα ήθελε να κρατήσει τις κόρες του ευχαριστημένες και τους τίτλους τους ανέπαφους, ότι κι αν γίνει», συνέχισε.

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Δε διαθέτει την εξουσία να αφαιρέσει βασιλικούς τίτλους από τις ξαδέλφες του

Ωστόσο, παρότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, έχει σημαντική επιρροή ως διάδοχος του θρόνου, δε διαθέτει την εξουσία να αφαιρέσει βασιλικούς τίτλους από τις εξαδέλφες του, μία κίνηση που θα απαιτούσε νόμο του Κοινοβουλίου.

Η Έμιλι Μέιτλις, είναι η δημοσιογράφος που πήρε τη συνέντευξη του πρίγκιπα Άντριου στο BBC Newsnight τον Νοέμβριο του 2019 σχετικά με τη σχέση του με τον Έπσταϊν και τις καταγγελίες της Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζιούφρε για κακοποίηση, μία συνέντευξη που σηματοδότησε ουσιαστικά την απομάκρυνσή του από τη δημόσια ζωή.

Ο πρίγκιπας Άντριου φέρεται να ετοιμάζεται να εγκαταλείψει το Royal Lodge, το οποίο αποτελεί κατοικία του επί δεκαετίες, μετά την ανακοίνωση της 17ης Οκτωβρίου ότι δε θα χρησιμοποιεί πλέον τους τίτλους του, αλλά ούτε τα σχετικά προνόμια.

Το PEOPLE αναφέρει ότι οι τίτλοι και οι θέσεις της Βεατρίκης και της Ευγενίας δεν επηρεάζονται καθόλου, καθώς η παραίτηση του πατέρα τους από τους τίτλους του δεν έχει καμία επίδραση στη συμμετοχή τους σε μελλοντικά οικογενειακά γεγονότα.

Ωστόσο, πρόσφατο δημοσίευμα των «Sunday Times» υποστηρίζει ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ σκοπεύει, όταν γίνει βασιλιάς, να τηρήσει πιο αυστηρή στάση απέναντι στον θείο του, απομακρύνοντας τον πλήρως από τη δημόσια και ιδιωτική βασιλική ζωή, συμπεριλαμβανομένων βασιλικών εκδηλώσεων και ακόμη και της στέψης του.